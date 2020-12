Kerst is voor veel Nederlanders een tijd om met de familie samen te komen, maar ook dit jaar? Voor een nieuw verhaal op NU.nl zijn we benieuwd of jij dit jaar Kerst gaat vieren met je familie. Laat het op ons reactieplatform NUjij weten en vertel ons waarom.

Vanwege de geldende coronamaatregelen kun je thuis maar drie gasten ontvangen. Zeg jij Kerst dit jaar af vanwege de oplopende besmettingen? En hoe zijn de reacties bij je familieleden?

Heb je misschien een andere oplossing gevonden om veilig Kerst te kunnen vieren? We zijn benieuwd naar jouw verhaal. Schrijf in een reactie hoe de feestdagen er dit jaar bij jou uitzien.