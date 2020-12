Premier Mark Rutte en minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge hebben dinsdagavond tijdens een persconferentie bevestigd dat de maatregelen niet versoepeld gaan worden voor Kerst. Ook worden strengere maatregelen niet uitgesloten. Stel op reactieplatform NUjij jouw vraag over deze corona-update.

Het huidige maatregelenpakket blijft intact. Dit betekent dat mensen thuis maximaal drie personen per dag mogen ontvangen. Ook blijft de horeca dicht met de feestdagen. Verder sluit Rutte niet uit dat er voor Kerst nog strengere maatregelen genomen moeten worden.

