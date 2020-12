Op ons reactieplatform NUjij kunnen bezoekers over het nieuws discussiëren en de redactie vragen stellen. We krijgen wekelijks tienduizenden reacties binnen. In deze rubriek zetten we de beste bijdrages en discussies op een rij.

Mensen met verstandelijke beperking komen moeilijk mee

Mensen met een verstandelijke beperking zijn minder vaak tevreden met hun leven, zijn vaker eenzaam en doen minder mee in de samenleving dan mensen zonder beperking, meldt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Op NUjij ontstond een gesprek tussen (ouders van) mensen bij wie dit speelt en hulpverleners.

Gebruiker Ozzie18, die als ambulant begeleider met verstandelijk gehandicapten werkt, legt uit waar deze mensen vaak tegenaan lopen.

"Ik ondersteun mensen die zelfstandig wonen en veelal niet zichtbaar beperkt zijn. Sommige mensen redden zich prima met de hulp die ze krijgen, maar het grootste gedeelte moet iedere dag hard werken om zich staande te houden, en sommigen zelfs om te overleven. Intussen weet ik na vijftien jaar ervaring dat deze mensen heel graag deel willen uitmaken van de samenleving, maar dat dezelfde samenleving (hoe goed alle initiatieven ook zijn) de een na de andere 'muur' van regels opwerpt waardoor het bijna onmogelijk wordt gemaakt om net als ieder ander deel te mogen uitmaken van diezelfde samenleving."

"Het initiatief om mensen te laten participeren is een mooi streven, maar zolang we in dit land niet de mens achter de beperking willen zien, zal er niet snel iets veranderen."

"Want dat is wat er in mijn ogen vaak wordt vergeten, dat er achter die beperking een mooi mens schuilgaat dat graag gezien wil worden, zoals we dat allemaal willen."

Elliot Page maakt bekend transgender te zijn

Elliot Page, de acteur die voorheen bekendstond als Ellen Page, heeft bekendgemaakt transgender te zijn. Veel NUjij'ers spraken hun steun uit voor Page, maar er waren ook wat gebruikers die nog wat vragen hadden over wat het betekent om transgender te zijn. Gebruiker Damouze legt uit.

"Sommige mensen worden nu eenmaal geboren in een lichaam dat niet bij hen past. Ze zijn als vrouw geboren maar voelen zich man of zijn als man geboren en voelen zich vrouw. En soms er ook tussenin. Ze worstelen er jarenlang mee dat hun lichaam ze zo verafschuwt, dat ze te kampen krijgen met psychische problemen zoals zelfverminking, zelfmoordneigingen, enzovoort."

"Vaak duurt het proces van gewaarwording jaren, tot ver in hun volwassenheid. Het is een strijd die voor hen maar geen einde lijkt te hebben, omdat ze niet in het reine zijn met hun lichaam. Als dat bewustzijn eenmaal is gekomen, dan is dat een grote opluchting voor hen. Eindelijk kunnen ze zijn en worden wie ze daadwerkelijk zijn, in plaats van dat ze zich moeten voordoen als iets dat ze niet zijn. De strijd is dan nog niet gestreden, maar de eerste stap is gezet."

"Wie zijn wij om hen daar om te veroordelen, of om hen het geluk te ontzeggen dat velen onder ons wel hebben gevonden, zonder die strijd te hebben hoeven voeren?"

Drukte bij PostNL uitgelegd

Rond de feestdagen heeft PostNL het al druk, maar de huidige drukte kan het bedrijf niet aan. PostNL moet afspraken met webwinkels over de bezorging van pakketten aanpassen, waardoor bestellingen langer op zich laten wachten.

Lezer Krorre werkt bij PostNL en vertelt hoe ze deze drukke periode ervaart.

"Als ik zie hoe wij allemaal, elke dag weer, dat ene stapje extra zetten om alles te verwerken ben ik toch wel erg trots. Van de bezorgers, alle mensen in de operatie en op kantoor. In deze periode doen we het samen, nemen we geen vrij, werken we over en doen we er alles aan om het pakketje of de brief op tijd van A naar B te krijgen."

"Voor alle klagende, mopperende en boze consumenten: ik snap de frustratie. Maar bedenk je als je om 22.00 uur op bestellen klikt dat de warehousemedewerker je pakketje inpakt, de planning zorgt dat er een route gepland wordt, de vrachtwagenchauffeur een lange nachtrit rijdt om deze op te halen, veel handjes dit in de nacht verwerken, de ochtendploeg eerder begint om alles te sorteren en de (post)bezorgers een langere werkdag hebben. Allemaal voor jouw pakketje."

"Dus gaat het niet snel genoeg? Help dan een handje mee door op tijd te bestellen, alles op één dag te plannen en vooral vriendelijk te blijven tegen de oranjehelden in de straat."

