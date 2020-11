Jongeren en volwassenen sporten te weinig, blijkt uit onderzoeken van NOC*NSF en gezondheidsorganisatie WHO. Een op de drie Nederlanders is tijdens de coronapandemie minder gaan sporten. Op ons reactieplatform NUjij leggen lezers uit waarom, maar sommigen vertellen ook waarom zij juist méér zijn gaan bewegen. Een overzicht:

'Wordt de komende maanden nóg minder'

Huzarensalade: "Ik denk dat het de komende maanden ook nóg minder wordt. Zelf voetbal ik. De trainingen en wedstrijden gaan niet door."

"Tijdens de vorige lockdown in maart en april ben ik juist meer gaan sporten. Het was toen lekker weer en er was immers niks anders om te doen, dus doen ben ik maar gaan wielrennen en hardlopen. Nu komen de koude en natte wintermaanden eraan, dus dan neemt de motivatie flink af."

Heleentje: "Ik begon in april heel (extra) gemotiveerd met meer bewegen thuis en gezonder eten. Vooral omdat ik veel minder reistijd heb. Maar daar is inmiddels de klad in gekomen."

"Nu maak ik veel langere werkdagen, minstens tien uur per dag. Een slecht excuus natuurlijk. Door deze berichten word ik wel weer gemotiveerd om in beweging te komen."

Afgevallen tijdens pandemie

Wood_Shoe: "Ik ben meer gaan lopen en fietsen en beter op voeding gaan letten, bijvoorbeeld met intermitterend vasten en koolhydraatarm te gaan eten."

"In één jaar ben ik 31 kilo lichter geworden zonder sportschoolgezelligheid. En ach, die gezelligheid in het verenigingsleven komt wel weer terug. En dan komt de sportschool weer in beeld met de cardio en het krachthonk."

Thuis sporten

Niets_Is_voor_eeuwig: "Ik ben juist meer gaan sporten. Drie keer in de week thuis, met een bankje en wat dumbbells gewoon ouderwetse basic training! Het helpt enorm tegen het thuiszitten en het is een enorme verbetering in mijn algemene psychische gesteldheid."

"Tevens bespaar ik de 45 euro van mijn sportschoolabonnement. Ik ga in elk geval niet meer terug naar de ouderwetse en vaak veel te drukke sportschool."

Ben jij meer of minder gaan sporten?