De woensdag overleden voetballegende Diego Maradona was ook in Nederland razend populair. Deel jouw Maradona-herinnering hieronder via reactieplatform NUjij. De mooiste anekdotes zullen terug te lezen zijn in een artikel op NU.nl.

Heb jij een bijzondere herinnering aan Maradona? Heb je zijn handtekening weten te bemachtigen, ben je bij een wedstrijd van hem geweest of heb je een andere mooie anekdote?

Vertel jouw persoonlijke verhaal hieronder op NUjij. De mooiste verhalen publiceren we in een nieuw artikel.