Farmaceuten willen aan het begin 2021 de eerste coronavaccins op de markt brengen. Er is in sneltempo aan de vaccins gewerkt, maar mede daardoor zijn sommige vragen nog niet beantwoord. Wat wil jij weten over de coronavaccins? Stel je vragen op reactieplatform NUjij.

Hoelang ben je immuun voor het virus? En wat kunnen mogelijke bijwerkingen zijn? Deze en andere goede vragen zullen we beantwoorden in een nieuw artikel.

Stel je vraag in een reactie onder dit artikel.