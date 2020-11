Op ons reactieplatform NUjij kunnen bezoekers over het nieuws discussiëren en de redactie vragen stellen. We krijgen tienduizenden reacties per week binnen. In deze wekelijkse rubriek zetten we de beste bijdrages en discussies op een rij.

Verdeeldheid over vaccinatiebewijs

Om het coronavirus onder controle te kunnen houden, denkt het kabinet voorzichtig na over een vaccinatieplicht of -bewijs. Een directe of indirecte manier om mensen tot een vaccinatie te verleiden, is volgens premier Mark Rutte "een medisch vraagstuk dat we diep moeten doordenken".

Lezer Maxomanio is in ieder geval vóór zo'n plan.

“Een vaccinatiebewijs in deze uitzonderlijke pandemie is een uitstekend idee. Snel alle mensen met voldoende antilichamen, verkregen door vaccinatie of het doormaken van de COVID19-infectie, weer de vrijheden van het oude normaal geven. Dit zal de economie enorm helpen. De horeca kan open, winkels en alle andere publieke ruimtes zullen hier baat bij hebben. Vanzelfsprekend zullen weigeraars in bescherming genomen moeten worden. De huidige regels zullen ze moeten blijven toepassen.” Maxomanio

Maar een plicht of bewijs roept ook veel weerstand op. VFR800_RC46 legt op NUjij uit waarom.

“Het zou toch raar zijn als je blijkbaar een vaccinatiebewijs moet kunnen tonen. Medisch geheim is zeer belangrijk. Daarnaast snap ik heel goed dat men sceptisch is om zich te laten vaccineren. Wat zijn de bijwerkingen op lange termijn? En er zijn verschillende vaccins op de markt. Kan je dan zelf kiezen welk vaccin je toegediend krijgt? Er zijn nog heel wat vragen die beantwoord kunnen worden om het vertrouwen in een vaccin te vergroten. Laat ze daar energie in steken zodat de bereidheid omhoog gaat.” VFR800_RC46

Winkeliers moeten ingrijpen bij drukte in de winkelstraat

Winkeliers moeten bij drukte in de winkels en winkelgebieden ingrijpen, indien nodig met ondersteuning van boa's of politie. Daarover zijn afspraken gemaakt tussen het kabinet en de detailhandel.

Veel lezers vonden het vreemd dat winkeliers hiervoor verantwoordelijk gehouden worden. Ook deelden winkeliers - zoals Winkelier_hwijk - hun visie.

“Wij hebben niet de capaciteit om buiten de deur ook nog eens te handhaven. Helaas moeten wij nog te vaak mensen er op wijzen ons deurbeleid na te leven. Het invoeren van standaard handhaving lijkt me deze zes weken praktischer dan verwachten dat de winkelier nog meer handhavingstaken op zich neemt.” Winkelier_hwijk

Asscher niet ingelicht over stranden milder toeslagenbeleid

Ambtenaren van Sociale Zaken hebben geprobeerd om het kinderopvangtoeslagbeleid milder te maken, maar gaandeweg strandde deze poging. Toenmalig minister Lodewijk Asscher heeft de plannen nooit gezien.

In de discussie op NUjij reageerden lezers ontstemd. Veel van hen deelden hun eigen ervaringen met de Belastingdienst, onder wie OomTeun.

“Enkele jaren geleden had ik een vergelijkbare strijd met de belastingdienst over kinderopvangtoeslag. Ik zou foutieve informatie hebben doorgegeven. Met alle bewijzen waarmee ik mijn gelijk kon aantonen werd niets gedaan. Mijn gegevens kwamen niet overeen met die van de belastingdienst en dus zat ik fout. Een taaie strijd werd het. Totdat ik er toevallig achter kwam, na het opvragen van de documenten die ten grondslag lagen aan de tegen mij aangespannen rechtszaak, dat de kinderopvang zonder mijn medeweten een foutieve jaaropgave (er was een maand weggevallen) met opvanguren en kosten aan de belastingdienst had toegezonden. Zelf had ik de juiste versie. Na een paar telefoontjes was dat snel rechtgezet. Zo simpel... Maar al die tijd, bijna een jaar, werd de schuld bij mij neergelegd, ook al had ik mijn administratie compleet en kloppend. Excuses heb ik trouwens nooit gehad.” OomTeun

Minder regels voor euthanasie bij ernstige dementie

De regels voor euthanasie bij personen met ernstige dementie worden verruimd. Zo krijgen artsen meer ruimte om de wensen van een patiënt te interpreteren.

Het leidde tot een positieve discussie. Lezer Erik_de_Vreede vertelt over zijn schoonvader, die niet meer in staat was om een euthanasieverklaring op te stellen.

“Mijn schoonvader was dement en was in een verpleeghuis opgenomen. Hij was een echte buitenman en vond dat verschrikkelijk en wilde niet meer verder leven. Hij wilde niet meer eten, vroeg om schroevendraaiers en wilde van het balkon springen. Uiteindelijk had hij een ernstige val, waardoor hij bedlegerig was. Hij had geen euthanasieverklaring en op dat moment was het te laat. Gelukkig is hij vrij snel daarna gestorven. Dat is iets wat je niemand wil aandoen. Euthanasie is een sluipend proces. Het begint met wat vergeetachtigheid, maar voor je het doorhebt is het al te laat en kan je geen euthanasieverklaring meer opstellen. Bij mijn schoonmoeder gaat het dezelfde kant op, maar zij wil geen verklaring. Laten we hopen dat ze niet onnodig lijdt als het zover is.” Erik_de_Vreede

De beste NUjij-reacties worden geselecteerd op basis van het aantal mensen dat op de 'respect'-knop klikt en inhoudelijke onderbouwing. De reacties worden niet geselecteerd op politieke kleur - we proberen echter wel een gebalanceerde selectie te maken.