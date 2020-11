Door de coronacrisis zijn we anders gaan leven. Sommigen zijn bijvoorbeeld meer gaan sporten, anderen zijn misschien iets minder goed voor zichzelf gaan zorgen door ongezonder te eten. Wij zijn benieuwd of jij nog steeds net zo goed voor jezelf zorgt als aan het begin van de coronacrisis. Laat het ons weten op reactieplatform NUjij.

Op ons reactieplatform NUjij kun je reageren op de volgende stelling:

Ben je het sporten inmiddels verleerd of juist niet? Ga je iedere ochtend toch maar weer even douchen? Vertel in een reactie hoe jij momenteel voor jezelf zorgt en welke ontwikkeling jij hierin hebt doorgemaakt tijdens de coronacrisis.