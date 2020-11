Premier Mark Rutte en minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge hebben dinsdagavond tijdens een persconferentie bevestigd dat bioscopen en theaters hun deuren weer mogen openen. Wel blijft de horeca nog dicht en geldt er vanaf 1 december een mondkapjesplicht op openbare plekken. Stel op reactieplatform NUjij jouw vraag over deze corona-update.

