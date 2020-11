Op ons reactieplatform NUjij kunnen bezoekers over het nieuws discussiëren en de redactie vragen stellen. We krijgen tienduizenden reacties per week binnen. In deze wekelijkse rubriek zetten we de beste bijdrages en discussies op een rij.

Reclame door influencers aan banden gelegd

Populaire YouTubers en vloggers mogen binnenkort geen producten meer aanprijzen in ruil voor geld, zonder dat ze daar expliciet melding van maken in hun content. Ze moeten dus aan dezelfde eisen gaan voldoen als televisiemakers.

Op NUjij vonden veel mensen dit een goed idee, zo ook Elizabeth_Demarteau.

“Als ouder kan ik hier alleen maar blij mee zijn. Echter is dit een kleine stap. Het blijkt namelijk dat je hersenen zich haast niet kunnen wapenen tegen onbewuste beïnvloeding. Heel de dag worden we bestookt met merken van producten, reclame op de radio/tv/internet, product placement in series (haast alle laptops in series zijn van Apple), merken van auto's, merken op kleding, social media reclames, etc. Schattingen van de totale hoeveelheid reclame uitingen per dag lopen uiteen van 400 tot 3000. De hersenen proberen veel te filteren, echter kan niemand het allemaal filteren. Het is een mooie stap, echter mag dit van mijn nog breder worden opgepakt zodat andere slimme reclame die je niet kan filteren wel explicieter wordt gemaakt.” Elizabeth_Demarteau

Toch was er op NUjij ook veel kritiek, van gebruikers als RazorBlade. Volgens hem zullen vooral de kleinere vloggers hier de dupe van zijn.

“Ik denk ten eerste dat je hier een heleboel kleine vloggers enorm mee gaat pakken terwijl ik verwacht dat de grote jongens hier vrij makkelijk om heen kunnen door een buitenlands bedrijf op te richten. €400 is een hoop geld als je nauwelijks geld verdient met je vlog. Er wordt gezegd dat hobbyvloggers hier niet onder vallen maar velen beginnen als hobby en worden pas professional wanneer ze succes hebben. Waar ligt dan precies de grens? Als die grens niet in de wet is vastgelegd dan blijft het vaag. Wat mij betreft komt die grens dan ook te liggen boven een minimumloon aan pure winst. Ik ben overigens wel benieuwd hoe ze een buitenlandse constructie aan denken te pakken. Je richt gewoon een bedrijf op in het buitenland en dat bedrijf neemt jou in loondienst. Buitenlands bedrijf valt dan onder de daar geldende wet en hoeft dus niets te melden.” RazorBlade

Kamer wil einde aan antihomoverklaring

De Tweede Kamer wil een einde aan de toelatingsverklaring die sommige reformatorische scholen gebruiken om homoseksuele leerlingen te weren. Op NUjij werd afkeurend gereageerd op de verklaring. Bijvoorbeeld door lezer Duijnhoven, die zelf homoseksueel is.

“Als homoseksuele man vind ik dit een verwerpelijk standpunt. Hoewel ik destijds niet uit de kast was, zou dit mijn leven veel moeilijker gemaakt hebben. Mensen begrijpen de druk waar een jonge lhbt'er zich in bevindt schijnbaar nog niet zo goed. Het laatste wat ze nodig hebben is ook nog eens twijfelen of je van school af gegooid gaat worden.” Duijnhoven

Baan kwijt tijdens coronapandemie

Het aantal banen in Nederland is tijdens de coronapandemie met 125.000 afgenomen. Op reactieplatform NUjij vertelden meerdere mensen dat zij hun baan in de afgelopen periode ook zijn kwijtgeraakt. Lezer Gijsmans deelt zijn verhaal.

“Ik ben begin dit jaar ziek uit dienst gegaan. Niet vanwege het coronavirus, maar vanwege kanker. Ik ben deze maand bijna 60 en kan na 9 maanden weer aan het werk. [..] In al die jaren dat ik nu werk, ben ik meerdere keren met een tijdelijk contract begonnen. Altijd tering naar de nering gezet en al die ervaringen betalen zich nu in ieder geval uit. Dit heb ik mijn kinderen ook meegegeven. Mijn zoon is afgestudeerd psycholoog, maar werkt nu tijdelijk als inkoper bij een autorecyclingbedrijf. Ik heb mijn nieuwe werkgever gevraagd waarom ze niet een jonger iemand hebben aangenomen. Antwoord was kort, jongeren met mijn ervaring zijn er niet. Hebben ze geprobeerd maar meerdere bleken niet te kunnen leveren wat het bedrijf nodig had. Ik voel me dus niet schuldig een baan van een jongere in te nemen. Maar ben trots op wat ik heb bereikt.” Gijsmans

Thuissituatie blijft onveilig ondanks meldingen

Bij ruim 50 procent van de huishoudens waarover bij Veilig Thuis melding is gemaakt van kindermishandeling of partnergeweld, was de thuissituatie na anderhalf jaar nog steeds onveilig.

Op NUjij reageerden een aantal mensen die te maken hebben gehad met huiselijk geweld, zoals Vonnie_de_Boer. Zij herkent de situatie dat dit soort problemen niet direct zijn op te lossen.

“Bij mij was het kind naar ouder geweld. Het kind weigerde mee te werken aan alle behandelingen. Ze woont nu niet meer thuis en inmiddels is gebleken dat ze aan diverse stoornissen lijdt. Ik ben blij dat ik volgehouden heb op diverse mentale onderzoeken. Geweld is niet altijd zomaar geweld. Er kan iets anders achter zitten. Denk bijvoorbeeld aan borderline, bipolaire stoornis of zelfs MPS. Dat is niet altijd meteen herkenbaar, helaas.” Vonnie_de_Boer

De beste NUjij-reacties worden geselecteerd op basis van het aantal mensen dat op de 'respect'-knop klikt en inhoudelijke onderbouwing. De reacties worden niet geselecteerd op politieke kleur - we proberen echter wel een gebalanceerde selectie te maken.