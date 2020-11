Deze woensdag is het Sint-Maarten. Normaal gesproken gaan kinderen in bepaalde Nederlandse regio's op 11 november zingend langs de deuren in ruil voor snoep of een stuk fruit. Sommige veiligheidsregio's, zoals Amsterdam-Amstelland, hebben ouders en kinderen opgeroepen om vanwege het coronavirus dit jaar thuis te blijven. In Groningen wil men het feest juist wel door laten gaan.

Wij zijn benieuwd of jij woensdagavond met je zoon, dochter, nichtje of buurjongen langs de deuren gaat. Op ons reactieplatform NUjij kun je reageren op de volgende stelling:

Misschien gaan jij en je kinderen dit jaar niet van deur tot deur, maar heb je een andere leuke manier gevonden om toch Sint-Maarten te kunnen vieren. Of misschien ga je wel naar buiten, maar tref je maatregelen om dit veilig te kunnen doen. Wij horen deze verhalen graag, deel ze op NUjij.