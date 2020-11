Op ons reactieplatform NUjij kunnen bezoekers over het nieuws discussiëren en de redactie vragen stellen. We krijgen tienduizenden reacties per week binnen. In deze wekelijkse rubriek zetten we de beste bijdrages en discussies op een rij.

Verkiezingsnacht

Vanwege de Amerikaanse verkiezingen bleef NUjij in de nacht van dinsdag op woensdag open. Nachtbrakers gaven we de gelegenheid te discussiëren over de verkiezingsdag in de VS. Jullie konden ook vragen insturen, die we beantwoordden in dit artikel:

Biden pakt de overwinning

Joe Biden wordt de 46e president van de Verenigde Staten, na zijn overwinning op de huidige president Donald Trump. Op NUjij blikten veel lezers terug op een slopende strijd, en keken veel van hen met hoop vooruit naar het Biden-tijdperk.

Biden heeft op Twitter laten weten dat hij er wil zijn voor alle Amerikanen, ook voor hen die niet op hem gestemd hebben. Dat zal een zware taak worden, vindt gebruiker Opinie_UithetOosten2020.

“Twijfel niet aan de oprechtheid en ambities van Joe Biden om een president voor alle Amerikanen te zijn. Maar het land is zwaar verdeeld. Een erfenis uit het verleden die de kersverse president moet overnemen. In het bijzonder het Trump-tijdperk. Want de invloed van Trump op bepaalde Amerikanen uit zijn achterban is groot. Ze praten hem na. Zal Joe Biden die doctrine kunnen doorbreken? Als Joe Biden er in slaagt gemeenschappelijke waarden zoals bestrijding van COVID-19, banen creëren, economie opbouwen, gezondheidszorg betaalbaarder te maken zal Biden meer steun bij veel Amerikanen krijgen. Hoop dat Joe Biden een goed team om zich heen vormt. Susan Rice wordt al genoemd. Gezien zijn leeftijd zal het niet verkeerd zijn dat hij gaat delegeren. Het presidentschap is teamwork en geen one-man-show.” Opinie_UithetOosten2020

In zijn overwinningsspeech vraagt Biden aan Trump-supporters om hem een kans te geven om te proberen het land meer te verenigen. Dat zal alleen mogelijk zijn als de Trump-supporters niet de rug toegekeerd worden, vindt Corine_van_Gils.

“De kloof die is ontstaan in deze natie is alleen te hechten door deze fanatieke Trump-stemmers de rug niet toe te keren. Betrek ze op alle niveaus (landelijk, per staat en lokaal) bij vraagstukken die genomen moeten worden. Niet nu meteen al, want dat pakt verkeerd uit. De woede moet eerst nog zakken, maar ga en blijf vooral met hen in gesprek. Laat het hoger gerechtshof ook vooral onderzoeken of de stemmingen correct zijn verlopen. Niets mis mee, want dat 'vuiltje' moet eerst uit de lucht. Maar het hechten van deze natie gaat een lang proces worden. Alleen geduld en luisteren naar elkaar gaat helpen. Voor Biden & Harris een megaklus en ze zullen niet 100% slagen, maar als de woede bij de republikeinen is gezakt gaan ze volgens mij ver komen…” Corine_van_Gils

Scholen staan stil bij moord op Paty

Het kabinet heeft scholen en leraren opgeroepen om stil te staan bij de moord op de Franse leraar Samuel Paty. Leraren op NUjij gaven hier gehoor aan. Zij deelden hun ervaringen of vertelden hoe zij het onderwerp aan zouden snijden, bijvoorbeeld Sven_Mans.

“Ik geef toevallig morgen een les over fascisme vanaf 1922 in Italië. Ben dan toch bezig over vrijheid van de burger, dus dan kan ik ook dit voorbeeld op het eind eraan koppelen en met de leerlingen bespreken.” Sven_Mans

Tijdens kerst niet naar familie in het buitenland

"Reizen is een risico deze winter", zei premier Mark Rutte tijdens een persconferentie over het coronavirus. Er geldt dan ook een dringend advies om niet naar het buitenland te reizen rond of tijdens de kerstdagen.

In de discussie op NUjij werd er begripvol gereageerd op het nieuws. Toch zullen sommigen hun vakantie wellicht uitstellen, zoals JannvZ.

“Wij vliegen elk jaar met de Kerst naar Zweden, waar mijn schoonouders wonen. Ze wonen afgelegen, ver van de buitenwereld. Dit voorjaar mochten ze niet naar Nederland komen om hun jongste kleindochter (onze dochter) te zien, die inmiddels 7 maanden is. We gaan dus graag naar hen toe, ook als alle horeca dicht is. We hebben nog niet geboekt en ik vrees dat we dat dus ook niet gaan doen met dit advies.” Jannvz

