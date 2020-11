De Amerikanen gaan vandaag naar de stembus om hun president te kiezen voor de komende vier jaar. We houden je op de hoogte van het laatste nieuws, maar zijn ook benieuwd naar jouw vragen over de verkiezingen. Je kunt ze stellen op ons reactieplatform NUjij.

Is er iets onduidelijk of wil je meer weten over de verkiezingen? Stel dan je vraag in een reactie onder dit artikel.

Je kunt op elk moment je vraag stellen, we houden dit artikel actueel met antwoorden op de laatste en belangrijkste vragen.

Vragen en antwoorden

Rosie_B: "Waarom komt het aantal stemmen voor Biden wat door de Nederlandse media wordt weergegeven niet overeen met wat media als CNN en BBC zeggen?"

Dat komt omdat sommige nieuwsmedia een staat al als 'gewonnen' verklaren als nog niet alle stemmen geteld zijn, maar het wel zeer waarschijnlijk is dat de kandidaat in die staat de meeste stemmen heeft gekregen. Andere nieuwsmedia zijn daar wat voorzichtiger mee.

Noah_van_der_Goot: "Wat als Trump en Biden alle twee 269 kiesmannen krijgen?"

Het is heel onwaarschijnlijk, maar in dat geval kiest het Huis van Afgevaardigden de president en de Senaat de vicepresident.

Je zou denken dat Biden dan binnen is, want de Democraten hebben in het Huis een meerderheid. Maar zo’n stemming verloopt anders dan normaal: de delegaties uit de staten krijgen ieder één stem. Elke staat heeft dan, ongeacht aantal inwoners, evenveel invloed. Momenteel hebben de Republikeinen 26 van die delegaties en de Democraten 22. De resterende twee delegaties zijn gelijk verdeeld.

Maar als dit scenario uitkomt, wordt het besluit genomen door het Huis dat in januari zitting neemt. Als de Democraten hun meerderheid in het Huis deze verkiezingen flink weten uit te breiden, zouden de verhoudingen kunnen draaien.

Meerdere lezers: "Wat gebeurt er als een van de presidentskandidaten de uitslag niet erkent?"

Dat hangt af van de context. Als Donald Trump de verkiezingen wint, maar de marges heel klein zijn, zullen de Democraten kijken waar mogelijk winst valt te behalen bij een hertelling of een juridische procedure. In zo'n geval zal de druk op Biden uit eigen kamp, om zijn nederlaag niet te erkennen, enorm zijn.

Trump geeft zich anderzijds ook niet snel gewonnen als Biden de verkiezingen wint. In deze video gaan we in op verschillende scenario's als Trump de uitslag niet accepteert.

Hermankomer: "Wanneer weten we de uitslag in Pennsylvania, een belangrijke swing state dit jaar?"

In Pennsylvania mocht pas later worden begonnen met het tellen van de poststemmen. Naar verwachting komt de uitslag daarom pas aan het einde van de week.

Maurice: "Is er een kans dat Trump president blijft, maar opgescheept wordt met een Democratische meerderheid in beide huizen?"

Ja, dat kan. Echter, de kans heel klein is geworden dat de Democraten een meerderheid in de Senaat behalen. Maar in theorie is het mogelijk dat een Republikeinse kandidaat de verkiezingen wint, terwijl er meer Democraten in het Senaat en het Huis van Afgevaardigden zitten.

Tessa_Z: "Wat gebeurt er de komende weken als de overwinningsmarge van Biden heel klein is? Wat voor troeven heeft Trump om de uitslag naar zijn hand te zetten?"

Als de marge klein genoeg is, kun je verwachten dat de Republikeinen die op alle mogelijke fronten zullen aanvechten. Dat zal uiteindelijk vooral gebeuren via de rechter. We hebben al voorproefjes gekregen in de honderden rechtszaken die in aanloop naar verkiezingsdag zijn aangespannen. Het algemene thema: zo veel mogelijk poststemmen (waar flink meer Democratische stemmen tussen zitten dan Republikeinse) laten afkeuren , bijvoorbeeld door te wijzen naar deadlines voor de verwerking, controlemethodes etc.