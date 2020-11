De Amerikanen gaan vandaag naar de stembus om hun president te kiezen voor de komende vier jaar. We houden je op de hoogte van het laatste nieuws, maar zijn ook benieuwd naar jouw vragen over de verkiezingen. Je kunt ze stellen op ons reactieplatform NUjij.

Is er iets onduidelijk of wil je meer weten over de verkiezingen? Stel dan je vraag in een reactie onder dit artikel. Jullie vragen zullen we zo snel mogelijk beantwoorden in dit artikel.

Je kunt op elk moment je vraag stellen, we houden dit artikel actueel met antwoorden op de laatste en belangrijkste vragen.

Vragen en antwoorden

Hermankomer: "Wanneer weten we de uitslag in Pennsylvania, een belangrijke swing state dit jaar?"

In Pennsylvania mocht pas vanochtend om 07.00 uur worden begonnen met het tellen van de poststemmen. Naar verwachting komt de uitslag daarom pas aan het einde van de week.

Tessa1301: "Er zijn ook veel belangrijke senaatraces gaande. Zouden jullie iets kunnen vertellen over de meest interessante senaatraces om op te letten?"

We hebben in dit artikel vijf interessante strijdtonelen in de race om de Senaat op een rijtje gezet.

Maurice: "Is er een kans dat Trump president blijft, maar opgescheept wordt met een Democratische meerderheid in beide huizen?"

Ja, dat kan. Volgens de laatste voorspelling van Fivethirtyeight.com hebben de Democraten 75 procent kans om de meerderheid in de Senaat te winnen. Ook lijkt het erop dat ze de meerderheid in het Huis behouden.