Op ons reactieplatform NUjij kun je de hele nacht praten over de Amerikaanse verkiezingen. We houden je met ons liveblog en diverse berichten op de hoogte van de ontwikkelingen in de VS. Om het gesprek op NUjij overzichtelijk te houden, kun je hier terecht voor de centrale discussie.

Aan de hand van drie verschillende stellingen, die we tijdens de nacht vernieuwen, bieden we je de mogelijkheid om met elkaar in discussie te gaan. Uiteraard ben je ook vrij om hier je algemene visie met anderen te delen.

De eerste stelling van de avond

Door de coronacrisis zijn de verkiezingen heel anders verlopen dan gebruikelijk. Belangrijke thema's als de economie en migratie verdwenen meer naar de achtergrond.



We zijn benieuwd hoe jij dit ziet. Zijn deze doorgaans belangrijke thema's ondergesneeuwd of is de extra aandacht voor corona terecht?