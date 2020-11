Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) hebben dinsdagavond tijdens een persconferentie alle Nederlanders dringend opgeroepen om de komende twee weken zo veel mogelijk thuis te blijven. Stel op reactieplatform NUjij jouw vraag over deze wijzigingen.

Bioscopen en theaters moeten de deuren voor twee weken sluiten. Buiten mogen niet langer maximaal vier, maar twee personen samenkomen. Ook overweegt het kabinet een avondklok in regio's waar de maatregelen blijven stijgen.

