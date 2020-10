Voor een nieuw verhaal op NU.nl zijn we benieuwd naar jullie vragen over het kiezen van een zorgverzekering. Vanaf half november kan heel Nederland weer overstappen op een andere zorgverzekering. De zoektocht naar een nieuwe zorgverzekering kan veel tijd kosten, vooral als je niet precies weet waar je op moet letten.

Volgens de Autoriteit Consument en Markt (ACM) stapt jaarlijks gemiddeld 6 procent van de verzekerden over. De meest genoemde redenen zijn de premie en de dekking van de zorgverzekering. Het kan namelijk zo zijn dat je met een andere zorgverzekering goedkoper uit bent.

Wil je meer weten over het overstapseizoen? Bijvoorbeeld over veranderingen in het basispakket of hoe je het beste te werk kunt gaan als je een nieuwe zorgverzekering zoekt? Je kunt je vragen stellen op ons reactieplatform NUjij. De beste en meest gestelde vragen zullen we beantwoorden in een nieuw artikel.