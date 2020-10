We werken al meer dan een half jaar thuis. Dat is bij VodafoneZiggo zo goed bevallen dat kantoormedewerkers ook na de coronacrisis structureel de helft van de week thuis mogen werken, maakte het bedrijf dinsdag bekend. VodafoneZiggo is naar eigen zeggen het eerste grote bedrijf dat met zo'n regeling komt, maar het is mogelijk dat meer bedrijven een soortgelijke stap zullen nemen.

Wij zijn benieuwd wat jij hiervan vindt. Ben jij tevreden thuis aan het werk, of sta jij te trappelen om weer naar kantoor te gaan zodra het weer mag?

Wij zijn ook benieuwd of jouw ervaring met het thuiswerken in de loop van de crisis is veranderd. Vond jij het thuiswerken in maart onprettig, maar ben je er inmiddels aan gewend? Of vond jij het juist in het begin wel fijn, maar zou je nu je collega's wel weer eens willen zien? Deel jouw ervaringen op ons reactieplatform NUjij.