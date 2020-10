Op ons reactieplatform NUjij kunnen bezoekers over het nieuws discussiëren en de redactie vragen stellen. We krijgen tienduizenden reacties per week binnen. In deze wekelijkse rubriek zetten we de beste bijdrages en discussies op een rij.

'Op het beklaagdenbankje'

De vakantie van koning Willem-Alexander deed veel stof opwaaien. "Ook al paste de reis binnen de voorschriften, het was heel onverstandig om geen rekening te houden met de inwerking van de nieuwe beperkingen op onze samenleving", zei de koning hierover.

Een meerderheid (57 procent) van de ruim twaalfduizend stemmers vindt het terecht dat de koning zijn excuses aanbood, volgens anderen was dit niet nodig. Lezer RKV legt uit waarom.

“Het leek wel een beklaagdenbankje. Dit had voor mij niet gehoeven, want er zouden zo ontzettend veel mensen op dit bankje kunnen plaatsnemen die de hand in eigen boezem kunnen steken. Wat vinden we met elkaar toch veel van andermans gedrag. En wat is het toch fijn om zondebokken aan te wijzen die eigen falen verdoezeld. En kom nu niet aan met de voorbeeldfunctie, want die hebben we allemaal.” RKV

Leraren bezorgd over besmettingen op scholen

Steeds meer leraren maken zich zorgen over het groeiende aantal besmettingen op vooral middelbare scholen. Enkele leerkrachten mengden zich in de discussie en deelden hun ervaringen op NUjij. Veel leraren zeiden zich inderdaad zorgen te maken, maar er waren ook docenten voor wie dit juist niet geldt, zoals Donna20011.

“Ik ben niet bang, er zijn bij ons op school wel besmettingen, maar ik ben heel blij om les te kunnen geven. Online les vind ik helemaal niks, ik heb gezien wat dat heeft gedaan met jongeren. We moeten ook in deze coronacrisis de belangen van jongeren behartigen, de focus ligt mijns inziens te veel op de ouderen. Natuurlijk is afstand houden moeilijk. Maar er is inmiddels een mondkapjesplicht op de gang (via de MR geregeld) en de leerlingen doen echt hun best. Laten we voorkomen dat de scholen weer gaan sluiten. Huiselijk geweld, depressie, eenzaamheid zijn slechts enkele zaken waar leerlingen onder gebukt gaan met online onderwijs.” Donna20011

QAnon niet meer welkom op TikTok

De populaire videoapp TikTok gaat harder optreden tegen mensen die uit naam van QAnon desinformatie verspreiden. Accounts die zich er schuldig aan maken en video's met desinformatie zullen verwijderd worden. Op NUjij werd gediscussieerd over in hoeverre het wenselijk is dat techbedrijven zich op deze manier in de discussie mengen. Gebruiker Celletje heeft er een dubbel gevoel bij.

“Vrijheid is een heel groot goed, waarvoor gestreden is en moet blijven worden, zelfs wanneer mensen dingen met hun vrijheid doen die mij niet bevallen. Tegelijkertijd zie ik door deze rommel mensen zich zó vervreemden van de maatschappij en niet meer voor rede vatbaar zijn, dat de Qanon theorieën wellicht geblokkeerd moeten worden om mensen ertegen te beschermen. Liever zou ik willen dat dit soort theorieën openlijk besproken zouden worden om de trucs, onwaarheden en halve waarheden te ontmaskeren en op díe manier de boel te ontkrachten. Maar wie is er nog voor beide groepen geloofwaardig. Ik sluit mezelf liever niet af van het gedachtegoed van anderen. Sterker nog, ik probeer het te begrijpen, om zo die anderen te proberen te begrijpen... Maar het doet me pijn om te zien hoe sommigen hier zo door beheerst worden dat het gevaarlijk is voor de maatschappij als geheel.” Celletje

Heb jij vertrouwen in de economie?

Alleen in maart 1993 waren we pessimistischer over de werkgelegenheid dan nu. Liefst 92 procent van de consumenten gaat ervan uit dat meer mensen zonder baan komen te zitten in de komende twaalf maanden.

Lezer Viggo legt uit dat de economische klap niet onvermijdelijk is.

“Natuurlijk zal de werkloosheid stijgen. Aangezien de meerderheid voor het nemen van coronamaatregelen blijft, zullen als gevolg daarvan steeds meer bedrijven omvallen. Met een uitkering, AOW, pensioen of goudgerande baan kun je makkelijk voorstander blijven. Je inkomen staat immers niet op de tocht. Zeker ondernemers en zzp'ers hebben als eerste de gevolgen gemerkt. Nog enigszins gesteund door de overheid kon men met kunst en vliegwerk het hoofd boven water houden. De steun is versoberd, de maatregelen houden aan, dus zullen nu de echte grote klappen gaan vallen. Mensen die nu op een loonlijst staan, zullen de komende tijd merken dat niet alleen hun werkgevers grote zorgen hebben. Vele ontslagrondes zullen gaan volgen. Geen kerstpakket, maar een ontslagbrief. Dit kunnen we zo echt niet blijven volhouden, bedrijven niet en de samenleving niet. Een keer moeten we onder ogen zien dat met de coronamaatregelen steeds minder gewonnen wordt en de prijs daarvoor enorm hoog zal zijn...” Viggo

