Het aantal nieuwe positieve coronatests in Nederland stijgt nog steeds en daarmee ook het aantal ziekenhuis- en ic-opnames. De nieuwe coronamaatregelen moeten voorkomen dat de zorg wordt overspoeld door coronapatiënten. Toch moest al 20 procent van de reguliere zorg, zoals knie- en heupoperaties, worden stilgelegd.

Ic-expert Ernst Kuipers vreest dat de reguliere zorg verder moet worden teruggeschroefd als de huidige coronamaatregelen niet of niet snel genoeg blijken te werken.

Wil jij meer weten over de drukte in de zorg door het coronavirus en de bijbehorende keuzes? Of heb je vragen over de zorg die coronapatiënten krijgen?