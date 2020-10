Het pensioenstelsel in Nederland wordt vaak 's werelds beste genoemd, maar staat ook onder druk. Mogelijk moeten diverse grote Nederlandse pensioenfondsen de pensioenuitkeringen verlagen in 2021. Heb jij vragen over die mogelijke verlaging of over het pensioenstelsel in het algemeen? Stel ze op ons reactieplatform NUjij.

De twee grootste fondsen, ABP en PFZW, hadden aan het einde van het derde kwartaal allebei dekkingsgraden onder de 90 procent. Als dat aan het einde van het vierde kwartaal nog steeds zo is, gaan de pensioenen volgend jaar omlaag.

Wil jij hier meer over weten of heb je andere vragen over het Nederlandse pensioenstelsel? Je kunt je vragen stellen op ons reactieplatform NUjij. De beste en meest gestelde vragen zullen we beantwoorden in een nieuw artikel.