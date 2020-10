Minister Arie Slob van Onderwijs zei maandag dat hij vooralsnog niets ziet in extra coronaregels op scholen. Op reactieplatform NUjij reageerden leerkrachten wisselend op het wel of niet invoeren van extra coronaregels. In dit overzicht delen zij hun ervaringen.

Leraar1: "Deze uitspraak komt als een mes in onze rug. Ik zie dat vooral mijn oudere collega's zich dagelijks met angst in de ogen tussen meer dan duizend leerlingen van en naar hun lokaal proberen te manoeuvreren."

"Het is lastig om alle regels te waarborgen op zo'n grote school. Daarnaast is de werklast enorm gestegen, omdat we er naast de fysieke lessen ook voor moeten zorgen dat de leerlingen die ziek zijn of thuis in quarantaine zitten online les kunnen volgen. Daar komt nog bij dat er van ons verwacht wordt dat we lessen overnemen van collega's die ziek thuis zijn. We lopen op ons tandvlees en er zijn inmiddels al collega's (langdurig) uitgevallen. Ik vermoed dat dit aantal gaat stijgen."

"Wij willen terug naar de situatie van voor de zomervakantie. Groepen onderverdeeld in tweeën of drieën, de rest volgt de lessen thuis."

Matthijs_Koenders: "Ik werk op een middelbare school. Inmiddels zijn er drie collega's en zo'n 25 leerlingen besmet (geweest). Zeer waarschijnlijk ligt het daadwerkelijke aantal hoger omdat alleen de positieve gevallen gevraagd worden om thuis te blijven, dus de klasgenoten zonder klachten blijven naar school gaan. Er is één geval geweest waarbij een klas zelf naar de directeur is gestapt om te vragen waarom zij niet naar huis gestuurd werden, nadat er in korte tijd in hun klas vijf besmettingen waren geweest. Zij hebben uiteindelijk een weekje online les gehad."

"Van mij hoeven de scholen absoluut niet dicht. Maar ik denk echt dat het straks wachten is op de eerste ic-opname of dode in het onderwijs, voordat er een strakker beleid gevoerd gaat worden."

Paul_Wijngaarden: "Ik ben het eens met de minister. Ik maak me wel enigszins zorgen over de risico's voor de gezondheid van collega's, leerlingen en mezelf, maar dat weegt niet op tegen de nadelen van het (gedeeltelijk) sluiten van de scholen."

"Tijdens de eerste lockdown zijn we binnen twee dagen volledig overgestapt op online lesgeven. De leerlingen volgden de lessen volgens het normale lesrooster. Allemaal best wel goed geregeld, maar toch merken we dit schooljaar achterstanden."

"Alles bij elkaar hebben leerlingen belang bij goed fysiek onderwijs. Buiten de schoolprestaties, die echt beter zijn door fysiek onderwijs, is het ook een belangrijke omgeving voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen. Op die leeftijd is een half jaar stilstand een enorme stilstand. Dat moet tot het uiterste voorkomen worden. Dat neemt een risico met zich mee, daar ben ik me van bewust, maar dat weegt niet op tegen alle grote nadelen."

Anneke_Zantboer: "Als directeur van een basisschool onderschrijf ik de uitspraak van de minister dat kinderen zo lang als mogelijk en verantwoord is naar school moeten kunnen. Niet omdat we als opvang dienen, maar omdat goed onderwijs een universeel recht van het kind is."