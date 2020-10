Op ons reactieplatform NUjij kunnen bezoekers over het nieuws discussiëren en de redactie vragen stellen. We krijgen tienduizenden reacties per week binnen. In deze wekelijkse rubriek zetten we de beste bijdrages en discussies op een rij.

Live vragensessie over de Amerikaanse verkiezingen

Donderdag organiseerde NU.nl een live vragensessie over de Amerikaanse verkiezingen. Er kwamen veel vragen binnen over de peilingen, het stemmen per post en de swingstaten.

De vijf beste vragen en de antwoorden daarop lees je hier terug. Wil je de hele vragensessie terugkijken? Klik dan hier.

Kabinet staat euthanasie voor ongeneeslijk zieke kinderen toe

Bij jonge, ongeneeslijk zieke kinderen tot twaalf jaar oud wordt actieve levensbeëindiging mogelijk. Op NUjij werd veel gediscussieerd over de ethische aspecten van dit nieuwe besluit. Er meldde zich ook een ouder die zelf ooit voor deze keus gestaan heeft.

“Wij hebben voor die 'keus' gestaan. Geloof me dat is heftig. En zelfs nu 31 jaar later raak ik dat niet meer kwijt. Gelukkig zijn we ontsnapt aan deze situatie. Maar hierdoor weet ik van mezelf dat ik desnoods zelf de stekker eruit getrokken had om het lijden van mijn kind te stoppen. Want ook een arts die zo'n beslissing moet nemen moet daarmee verder kunnen leven. Artsen gaan niet zomaar over tot euthanasie, dit duurt weken tot maanden voor alles geregeld is en ook zeker is dat er geen andere opties zijn voor het kind. Mijn kind kreeg extra kansen en heeft ondanks alle beperkingen een volwaardig en zelfstandig leven.” Bultrug

De 'doodsteek' voor de horeca

Dinsdagavond tijdens de persconferentie maakte premier Mark Rutte bekend dat de horeca weer volledig dicht moet. Volgens de Koninklijke Horeca Nederland (KHN) zou dat de doodsteek betekenen voor de sector.

Met NUjij riepen we horecaondernemers op hun verhaal te delen. Daaruit bleek dat ze vooral probeerden er op de laatste dag nog alles uit te halen voordat hun bedrijf weer dicht moest. Het leidde tot dit artikel:

Agenten voelen zich machteloos bij verward gedrag

Drie kwart van de agenten zegt zich geregeld machteloos te voelen tijdens confrontaties met verwarde personen. Ze hebben het idee onvoldoende voorbereid te zijn op het omgaan met psychische problematiek.

Op NUjij konden veel mensen zich hierin vinden, maar er waren ook veel voorstanders van een hardere aanpak. Lezer Carco, die zelf in de schoenen van een 'verwarde persoon' heeft gestaan, legt uit waarom dat niet werkt.

“Ik ben een ‘verward persoon’. Mag ik ook iets zeggen? Of praten we weer alleen over hen? Hebben jullie enig idee hoe bedreigend het voelt als de wijkagent je huis niet wil verlaten, dreigt je op te laten nemen, terwijl je een paniekaanval hebt en alleen direct met rust gelaten moet worden? Zonder dat ik agressief ben, worden mijn reacties vaak verkeerd begrepen door anderen, omdat ik autistisch ben en zij niet. Daar kan ik niks aan doen. Zij weten ook niet beter. Daardoor kom ik vaker in situaties waarin ‘normale’ mensen mij bedreigend bejegenen. Politiemensen zijn ook ‘normale’ mensen (hoewel er ook veel met psychische aandoeningen moeten zijn). Die reageren dus ook wel eens schadelijk op ons. Mensen met psychische aandoeningen horen er bij. Meer dan 40% van ons krijgt ze ooit. Dus natuurlijk moeten agenten dat leren herkennen en mee leren omgaan, net als iedereen. Ook wij verdienen een fatsoenlijke omgang en rechten om niet bij onbegrip opgesloten te worden. Sluit ons niet uit!” Carco

Verdachten van ernstige misdrijven voortaan verplicht aanwezig bij zitting

Verdachten van ernstige zeden- en geweldsmisdrijven moeten straks verplicht in de rechtszaal aanwezig zijn tijdens de zitting en uitspraak van hun strafzaak. Zo krijgen slachtoffers en nabestaanden de kans om iets tegen de verdachten te zeggen.

Veel NUjij'ers waren te spreken over deze nieuwe verplichting, maar er waren ook bezorgde geluiden te horen van lezers als Alex_William.