Nu de coronamaatregelen aangescherpt zijn, wordt het sociale leven weer geminimaliseerd en thuiszitten de norm. Op NUjij lieten onze lezers weten hoe zij zich voorbereiden op deze herfst vol coronarestricties.

'Ik wil mensen een stukje kleur en vreugde bezorgen'

Marieke1954: "Een van mijn hobby's is steentjes beschilderen. Als ze klaar zijn, zet ik op de achterkant: 'Deze steen is voor wie hem vindt. Ik wens je veel kleur en vreugde.' En dan zet ik er een Facebook-adres bij. Zo kan degene die hem vindt de steen eventueel met foto op mijn Facebook-pagina voor stenen zetten. Als ik er weer een stuk of tien heb, ga ik mijn dagelijkse kilometer wandelen en leg ik deze steentjes buiten her en der goed in het zicht."

"Het doel hiervan: mensen een moment van verrassing bezorgen als ze een steentje vinden. De vinder mag zo'n steen houden, maar kan ook besluiten hem op een andere plek, in een andere plaats of in een ander land opnieuw neer te leggen. Het is voor mij een leuke hobby die mijn wandelingen nog leuker maakt en ik bezorg andere mensen - hoop ik - een stukje kleur en vreugde."

Virtual reality als binnensport

NiwrA: "Ik heb gisteren een Oculus Quest 2 binnengekregen, een virtualrealitybril met controllers met een computer ingebouwd. En ik moet zeggen: de ideale manier om binnen te sporten. Gisteren heb ik virtueel getafeltennist met een Engelsman (Eleven Table Tennis), me in het zweet gebokst tegen een virtuele tegenstander (The Thrill of the Fight) en heerlijk op goede muziek blokjes doormidden gehakt (Beat Saber, mijn vaste 'binnensport')."

'Een bed-in, maar dan voor mijn eigen vrede'

N_H89: "Ik ben helemaal klaar met al die online alternatieven. Alles maar achter het beeldscherm de hele godvergeten dag. En dan ben ik dertig jaar. Wat rust geeft, is de acceptatie dat het knudde is in plaats van maar zoeken naar net-nietoplossingen die je er eigenlijk alleen aan herinneren dat het allemaal maar matig is tegenwoordig. En ik weet hoe ik deze coronawinter ga doorkomen: ik stel een winterslaap in. Vreet me lekker vol, kruip onder de deken en haal een hele jeugd aan slaapgebrek in. Een bed-in, maar dan voor mijn eigen vrede. Als er straks weer wat te beleven valt, kruip ik er pas weer uit. Die kilo's vliegen er vanzelf wel af als ik weer mag dansen."

Geen marathon aan kerstdiners

EllenM: "Ik wapen me tegen elke tegenslag door te bedenken wat ik nog wel kan en heb. Bijvoorbeeld onze bruiloft met honderd gasten ging niet door. Tuurlijk was dat even jammer, maar uiteindelijk was de uitgestelde bruiloft met vijftien gasten in de zomer heel bijzonder en intiem. Een bijkomend voordeel was dat we niet verplicht een hele rij mensen hoefden te zoenen, te knuffelen en de hand hoefden te schudden."

"Voor het komende half jaar ga ik veel naar buiten, heb ik me aangemeld voor een online cursus en ben ik met diverse groepjes vrienden online activiteiten aan het plannen. En ik verheug me erop dat we geen marathon van kerstdiners kriskras door het land hoeven te houden."

Elke ochtend een krantenwijk

Koolmees: "Als je thuiswerkt, loop dan in je pauze gewoon naar buiten. Dat deden we op kantoor tussen de middag altijd, even wandelen naar de supermarkt en terug. Je haalt een frisse neus, krijgt wat beweging en je moet je verzorgen, want je gaat naar buiten. Blijf je binnen, dan is het aantrekkelijk om in je joggingpak te blijven zitten."

"Ik ben met pensioen, maar doe elke ochtend een dubbele krantenwijk. Heerlijk in de vroege ochtend als het rustig is en de vogels fluiten. Ook als het koud is, dat maakt niks uit. Als ik terug ben, ben ik lekker fris en heb ik goed gewandeld. Dan even een uurtje slapen en dan weer aan de slag in huis, want er is altijd wat te doen. Met de feestdagen in het vooruitzicht gewoon je huis gezellig maken, via de telefoon en WhatsApp contact houden, facetimen of skypen met de kleinkinderen en kinderen."

"Toen je naar je werk moest, dan zei je vaak: 'Ooit kan ik stoppen en dan ga ik allemaal leuke dingen doen.' Die kans is er nu."