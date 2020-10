Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) geven dinsdag om 19.00 uur een persconferentie over het coronavirus. Haagse bronnen zouden maandag aan diverse media hebben gemeld dat het kabinet de horeca weer volledig wil sluiten. Ben jij horecaondernemer? We zijn benieuwd naar jouw situatie en wat de verwachte maatregelen voor jouw bedrijf zouden betekenen.

Meld je aan als expert

Om de kwaliteit van discussies op NUjij te verhogen zoeken we gebruikers met specifieke kennis. Als expert (in dit geval als horecaondernemer) kun jij waardevolle informatie delen op NU.nl. Deze informatie kunnen we mogelijk gebruiken in onze artikelen.

Denk je dat je met jouw kennis kan bijdragen aan NU.nl? Stuur dan een mail naar experts@nu.nl en vermeld daarin wat jouw specialisatie is. Op die manier kunnen we je verifiëren en toevoegen aan ons panel. We vragen je wel een bewijs mee te sturen. Denk aan een link naar je LinkedIn-pagina of de website van het bedrijf waar jouw naam vermeld staat.