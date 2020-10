Op ons reactieplatform NUjij kunnen bezoekers over het nieuws discussiëren en de redactie vragen stellen. We krijgen tienduizenden reacties per week binnen. In deze wekelijkse rubriek zetten we de beste bijdrages en discussies op een rij.

Vrouwen online geïntimideerd

Ruim de helft van alle meisjes en jonge vrouwen krijgt te maken met online intimidatie. Ervaringen lopen uiteen van denigrerende opmerkingen tot het dreigen met verkrachting. Op NUjij deelden vrouwen hun eigen ervaringen met online intimidatie, zoals lezer Suluhu.

“Vroeger toen ik als jonge vrouw mezelf in de wereld van online gaming bevond, heb ik heel snel mijn les geleerd. Alleen maar mannelijke karakters spelen, nooit vertellen wat je geslacht is en mensen in de waan laten dat je een man bent. En dus ook niet praten in voice chat tot je echt zeker weet dat je met goed volk aan het spelen bent. Als iedereen dacht dat ik een man was, waren ze allemaal mijn maten. Een aantal keer liep het fout als ik toch vertelde dat ik vrouwelijk was. Tot ik in een LGBT community terecht kwam, toen kon ik wel gewoon lekker keuvelen op voice chat zonder zorgen. Dit is wat 15 jaar geleden werkte voor mij. Maar ik kan me voorstellen dat jonge meiden tegenwoordig ook gewoon foto's willen delen op sociale media, net als hun mannelijke vrienden. Dan ben je een stuk minder anoniem en valt er aan de intimidatie niet te ontkomen. Ik ben blij dat ik nu geen 19 jaar oud ben in ieder geval.” Suluhu

Tekort aan remdesivir

Nederlandse ziekenhuizen hebben een tekort aan de coronaremmer remdesivir. Veel lezers op NUjij houden de overheid hiervoor aansprakelijk, maar volgens gebruiker Whatsinaname is dat niet helemaal terecht.

“Het is een wereldwijd tekort. Voor wat meer info; het is een grote flacon met een gevriesdroogd product. Wereldwijd is er een tekort aan vriesdroogcapaciteit. En met een dusdanig grote flacon wordt de capaciteit sowieso enorm beperkt, simpelweg omdat dit proces gelimiteerd wordt door de grootte van de apparatuur. We kunnen dus maar heel weinig produceren. En de vraag is wereldwijd geëxplodeerd. Daarbij is remdesivir nog steeds een experimenteel middel dat nu in een emergency setting wordt toegestaan. Dit alles betekent dat de producent simpelweg de productie niet snel genoeg op kan voeren. Dus alle complottheorieën en mondkapjes-analogen; dit is een compleet andere casus. Het spul is er simpelweg niet en het is intekenen op de lijst. En tja, als je dan vervolgens voor een dubbeltje op de bekende eerste rang wilt zitten sta je achteraan als het wel uitgeleverd wordt. Maar in dit geval moet ik de overheid vrijpleiten, hier kunnen ze niets aan doen.” Whatsinaname

Kinderopvang staat werkende vrouw in de weg

Veel Nederlandse vrouwen zouden best meer willen werken, maar het huidige kinderopvangsysteem staat ze in de weg. Zo zou het te complex en te duur zijn, en ervaren veel ouders stress door de combinatie van werk en zorg. Op NUjij deelden veel ouders hun ervaringen met de kinderopvang. Zo ook Rob_Valleyhouses.

“Als ouder van twee kinderen die naar de kinderopvang gaan, beaam ik dat de kinderopvang een behoorlijke duit kost. Maar ik ben het niet eens dat de kinderopvang in Nederland duur is. De toeslagtabel is volgens mij een van de meeste solidaire tabellen die de belastingdienst hanteert. De keuze om beiden te gaan werken is niet alleen geld gedreven, maar komt ook voort uit de behoefte tot persoonlijke ontplooiing en sociale contacten. Als je aan kinderen begint, weet je dat je een keuze moet maken tussen inkomensterugval/zorg voor de kinderen of kinderopvang. Beiden kosten geld. Alleen kan ik je verzekeren (mits er geen scheve verhouding is tussen de inkomens van de partners) dat minder werken je meer geld kost dan de kinderopvang.” Rob_Valleyhouses

Supermarkten willen af van zondagstoeslag

Als het aan de supermarkten ligt, verdwijnt de toeslag voor medewerkers die op zondagen werken uit de nieuwe cao. Volgens vakbond FNV moet de toeslag juist omhoog. Op NUjij werd er veel gediscussieerd over de voors en tegens van deze toeslag. Ook deelden enkele supermarktmedewerkers hun mening, zoals kassamedewerker Yionix.

“Als ze dat doorzetten ga ik een andere baan zoeken. Die toeslag is de enige reden waarom ik braaf elke zondag van 7:30-12:00 werk en de winkel open gooi terwijl de 'baas' in dure auto's rondrijdt, vakantiehuisjes heeft en een groot huis heeft. De lonen in de supermarkt zijn al laag terwijl de vaste lasten meer en meer stijgen ten opzichte van een lage loonstijging in de branche. Het is dat ik er 12,5 jaar in (parttime) dienst ben en een leidinggevende functie heb, anders zou ik er niet eens meer rondlopen.” Yionix

