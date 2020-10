Het Openbaar Ministerie (OM) heeft donderdag vijftien jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen Jos B. voor het ontvoeren, misbruiken en doden van Nicky Verstappen in 1998. Onze rechtbankverslaggever Lisa van der Wal heeft het hele proces gevolgd en zat vrijdag om 15.00 uur een uur lang klaar op reactieplatform NUjij om al jouw vragen te beantwoorden over de zaak-Nicky Verstappen.

Hoe zat het ook alweer?

In de zomer van 1998 werd het lichaam van de elfjarige Nicky Verstappen gevonden op de Brunssummerheide, waar de jongen op kamp was. De nabestaanden leefden lang in onzekerheid, pas in 2018 kwam er een doorbraak in het onderzoek naar de dood van Nicky.

De sporen die zijn gevonden op het lichaam en de kleding van Nicky bleken te matchen met de inmiddels 57-jarige Jos B., die destijds vlak bij de heide woonde. De man werd na een zoektocht in Spanje opgepakt.

De rechtszaak, waarin alle kaarten op tafel worden gelegd, is eind september inhoudelijk begonnen en mondde donderdag uit in een strafeis. B. ontkent betrokken te zijn en zegt het lichaam van kind gevonden te hebben tijdens een fietstocht. Zijn DNA is mogelijk op het lichaam van Nicky terechtgekomen toen hij zijn kleding fatsoeneerde, aldus B.

