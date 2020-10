Sinds maandag worden middelbare scholieren en docenten dringend geadviseerd om op de gang en in de aula een mondkapje op te doen. Op reactieplatform NUjij reageerden leerkrachten wisselend op het nieuwe mondkapjesbeleid. In dit overzicht delen zij hun eerste ervaringen.

'Ik denk dat het een succes is'

TheMC: "Wij dragen allen een mondkapje buiten het lokaal. In het lokaal (theorielokalen) houden wij 1,5 meter afstand van elkaar."

"Vandaag had bijna iedereen een mondkapje meegenomen en was iedereen, zowel leerlingen als collega's, die ik tegenkwam bereid om een mondkapje te dragen. Af en toe vergaten leerlingen en ikzelf ook het op te doen. Een kleine herinnering was in de gevallen die ik tegenkwam al meer dan voldoende."

"Persoonlijk denk ik dat het een succes is. Hopelijk houden we dit ook vol. Er waren wel veel vragen, over het nut ervan en waarom ze het in het lokaal dan niet nodig hebben. Ik ben niet ingegaan op het nut ervan, maar wel het waarom. Het lijkt me logisch dat ik geen uitspraken doe over dingen waar ik geen tot weinig verstand van heb."

e_v_aaeffc: "Iedereen doet het keurig, bij ons is er niets aan de hand. Ik heb geen enkele maal een leerling hoeven te herinneren. Dat in tegenstelling tot het handen ontsmetten, dat wordt het hele jaar al niet of nauwelijks gedaan. Leerlingen hebben een enorme hekel aan die handgel."

"Ik moet zeggen dat de mondkapjes een gevoel van veiligheid geven, maar of dat echt zo is valt natuurlijk te bezien en die discussie zal nog wel blijven duren."

Tijmen_van_der_Zee: "Hier een leerling. Op mijn school was een mondkapje verplicht sinds het begin van het schooljaar, zo'n 90 procent draagt er nu een. Mensen zonder mondkapje moeten bij administratie een mondkapje kopen voor 20 cent, een goede beslissing vind ik."

"Er wordt ook geen punt van gemaakt. Geen mondkapje willen dragen is pech. Geen gezever over het ontnemen van vrijheid en al die onzin. Tot dusverre twee besmettingen gehad op school, beide onder leerlingen."

'Mondkapje niet comfortabel'

Sandy_Slagers: "Bij ons op school zijn mondkapjes voor zowel leerling als docent verplicht in de gangen, de aula én bij de praktijk/contactvakken. Ik zeg dit niet vaak, maar helaas ben ik een docent in een praktijk/contactvak."

"Van 8.30 tot 16.15 uur met zo'n klef lapje voor je gezicht is allesbehalve comfortabel. Ik weet dat dit een opoffering is voor het grote gemeenschappelijk doel, maar niemand gaat mij uitleggen dat de hele dag je eigen CO2 inademen vanuit zo'n lapje goed is voor de gezondheid. Om maar niets te zeggen over zweet en condens dat heerlijk broeit onder zo'n ding."

'Wat is erop tegen een mondkapje te dragen?'

NJALN: "Ik schrok toen ik maandagochtend de school binnenkwam. Geen enkele leerling had een mondkapje op. Na navraag te hebben gedaan was de reactie van diverse leerlingen: 'ik heb er wel een bij me, maar als de anderen het niet doen, doe ik het ook niet. Het is toch een dringend advies en niet verplicht?'"

"Dit heb ik aangegeven bij de directie en die kwam met dezelfde reactie. Ik ben geen voorstander van mondkapjes, maar denk wel dat iedereen er alles aan moet doen wat in zijn of haar mogelijkheid ligt om te proberen het aantal besmettingen naar beneden te krijgen."

"Zo kunnen we over twee weken bepalen of de mondkapjes er wel of niet tot toe hebben bijgedragen. Nu vraag ik aan leerlingen zodra ze binnenkomen waarom ze geen mondkapje op hebben en als ze weggaan verplicht ik ze om deze op te doen. Het is in ieder geval iets."

Paul_Wijngaarden: "Bij ons draagt meer dan 95 procent een mondkapje. Echter hebben ze na vandaag de regels aangepast. Er zijn ouders geweest die klaagden over het feit dat het verplichten van een mondkapje juridisch niet mag."

"Er is nu een mail uitgegaan dat het geadviseerd wordt. Ik ben dus benieuwd of dat effect heeft. Soms begrijp ik ouders niet goed. Wat is erop tegen om een mondkapje te dragen en je kind dat te laten dragen op school? Ik blijf hem op doen."