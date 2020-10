Vanaf maandag krijgen middelbare scholieren en docenten het dringende advies om op de gang en in de aula een mondkapje op te doen. Ben jij leerkracht? Wij zijn benieuwd naar jouw eerste ervaringen van dit mondkapjesbeleid op school.

Wordt er volgens jou goed geluisterd naar het dringende advies? En is dit beleid goed te handhaven? Vertel in een reactie op reactieplatform NUjij hoe jij deze dag beleefd hebt en deel al je ervaringen.

Om de kwaliteit van discussies op NUjij te verhogen, zoeken we gebruikers met specifieke kennis. Als expert (in dit geval als leerkracht) kun jij waardevolle informatie delen op NU.nl. Deze informatie kunnen we mogelijk gebruiken in onze artikelen.

We willen je hiervoor wel verifiëren of je als docent werkt. Je kunt naar experts@nu.nl een mail met een bewijs sturen. Denk aan een link naar je LinkedIn-pagina of de website van een school waar jouw naam op vermeld staat.