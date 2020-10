Op ons reactieplatform NUjij kunnen bezoekers over het nieuws discussiëren en de redactie vragen stellen. We krijgen tienduizenden reacties per week binnen. In deze wekelijkse rubriek zetten we de beste bijdrages en discussies op een rij.

Vijandig eerste debat tussen Biden en Trump

Het eerste verkiezingsdebat tussen Donald Trump en Joe Biden is een feit. Het werd een giftig en chaotisch debat waarin de twee rivalen alles op alles zetten om de ander te overtroeven.

Op NUjij waren veel lezers niet onder de indruk van het niveau van het debat, maar er waren wel duidelijke voorkeuren te zien. Zo noemt Bas_Drijver voorzichtig Biden als winnaar.

“Trump had de opdracht om nieuwe kiezers te trekken, nu hij achter ligt in de peilingen. Hij zou dit wellicht voor elkaar kunnen hebben gekregen als hij een enigszins “presidentiële” indruk zou hebben achtergelaten. Vannacht zagen we weer de straatvechter Trump, die we al kenden, en waarmee hij alleen zijn eigen fanatieke aanhang enthousiasmeert. Hij trok het debat meermaals naar zich toe, om zichzelf op de borst te slaan en zijn opponent te beledigen. Trump weigerde white supremacists te veroordelen en zijn aanval op Biden’s zoon was laag bij de grond. Biden moest in deze chaos enkele gelegenheden voorbij laten gaan om de leugens van Trump te benoemen en weerleggen. Maar Biden bleef redelijk overeind, maakte een waardiger en evenwichtiger indruk, en wist de Amerikaanse kiezers meerdere malen direct in de camera aan te spreken. Biden heeft daarmee deze missie volbracht.” Bas_Drijver

Toch was niet iedereen onder de indruk van Biden. Volgens lezer R_H was Trump duidelijk veel meer in zijn element.

“Biden heeft zich laten verlokken tot een debat op Trumps voorwaarden, en dan is Biden dus bijna per definitie al in het nadeel, want of je nou een Trump-fan bent of niet, op deze manier "debatteren" (lees: met modder gooien) kan hij nou eenmaal erg goed, dat is zijn terrein. Nou denk ik ook dat je een behoorlijk krachtige persoonlijkheid moet zijn en stevig in je schoenen moet staan om Trump in zijn spelletje/tactiek in het openbaar een halt toe te roepen of te ontregelen en hem op discussieterrein op zelfs maar neutrale voorwaarden te dwingen. Zo komt Biden niet over, helaas.” R_H

Landelijk mondkapjesadvies, of toch een plicht?

Momenteel geldt door heel het land een dringend mondkapjesadvies voor openbare binnenruimtes. Er werd gediscussieerd of dit advies geen plicht moet zijn. Van de bijna 32.000 stemmers is 55 procent voor een mondkapjesplicht. Lezer YvH legt uit waarom.

“Een mondkapjesplicht overal in het openbaar zal het handigste zijn. Dit is duidelijk voor de mensen en duidelijk te handhaven door de boa's en politie. Maar er is een duidelijk struikelblok: mensen weten niet hoe een mondkapje werkt en hoe je ermee moet omgaan. De overheid zal een campagne moeten starten hoe hij moet zitten en hoe je hem om moet doen. Veel mensen vergeten hun neus in het mondkapje te doen of zitten duizend keer aan hun mondkapje.” YvH

Lezer SANbuca vertegenwoordigt de groep tegenstanders en legt uit waarom een verplichting onnodig is.

“[..] We gaan het effect sowieso nooit kunnen meten, omdat we ook tegelijkertijd tientallen andere maatregelen hebben geïntroduceerd. Dus dit zal voor altijd een discussiepunt blijven hier. Persoonlijk denk ik dat ze nauwelijks invloed hebben op de besmettingen, gezien het overzicht van de clusters gisteren. Scholen, de kroeg, werk en natuurlijk thuis. Dat zijn allemaal plekken waar je ze niet op hoeft. Tenzij de grote onbekende besmettingen (want het merendeel is 'onbekend') de supermarkt of een andere winkel blijkt te zijn. Dat zal gissen blijven.” SANbuca

Werknemer weerlegt kritiek op KLM

Luchtvaartmaatschappij KLM en de vakbonden zijn het afgelopen week op hoofdlijnen eens geworden over de versobering van de arbeidsvoorwaarden voor het grond- en cabinepersoneel.

Op NUjij werd kritiek geuit op KLM, omdat de luchtvaartmaatschappij wederom steun krijgt van de overheid. Lezer Zeilert schaart zich achter het akkoord van de bonden en zijn werkgever.