Vanaf komende maandag zijn supermarkten van 7.00 tot 8.00 uur 's ochtends toegankelijk voor ouderen en andere kwetsbaren die extra moeten oppassen voor het coronavirus. Ouderenbond ANBO vindt dat geen goed idee en noemt de maatregel stigmatiserend. Op reactieplatform NUjij reageerden meerdere ouderen of zij wel of juist geen gebruik willen maken van het ouderenuurtje. Een greep uit de reacties.

Groot risico

JaapOost: "Ik vind het ongepast dat het ANBO voor alle ouderen en kwetsbaren gaat reageren. Ik zelf ben 62 jaar en heb twee keer een hartinfarct gehad. Om deze reden heb ik in het voorjaar zeer vaak gebruik gemaakt van het uurtje tussen 07.00 en 08.00 uur 's ochtends. Ik zit met smart te wachten tot het weer terugkomt, want op andere tijden loop je in de supermarkt een groot risico."

Dagelijks er even uit

Steven_Stevense: "Mijn man en ik zijn beiden 80 jaar en we zijn niet voor of tegen een ouderenuurtje, maar wel op zo'n vroeg tijdstip. Ouderen komen 's morgens veel later pas op gang."

"Omdat wij de leeftijd tegen hebben, halen we niet voor een hele week in huis, anders zijn de boodschappen niet te tillen! Dagelijks er even uit is erg goed, dus bezorgen hoeft van ons ook niet. Wij zeggen dus 'nee' tegen een ouderenuurtje."

Niet wijzen naar de jeugd

Koko: "Ik begrijp de ANBO helemaal niet. Ik ben 67 jaar en val in verband met chronische klachten in de risicogroep. Gelukkig wordt er de mogelijkheid geboden om op een rustig tijdstip boodschappen te kunnen doen. Ik voel mij niet gediscrimineerd of niet gestigmatiseerd. De ophef begrijp ik dan ook niet. Ik word niet verplicht, het wordt aangeboden. Ik kan ook op andere tijden mijn boodschappen doen."

"Heel veel ouderen vergeten dat 95 procent van de Nederlanders rekening met ze wil houden. De coronamaatregelen zijn onder meer om 'de ouderen en kwetsbaren' te beschermen. Vanuit de ouderen mag ook wel iets teruggedaan worden en niet alleen wijzen naar de jeugd en volwassenen."

Geen beren op de weg

GMW: "Zelf ben ik woonachtig in Hongarije, waar het ouderenuurtje in het voorjaar ook beleid was. Ik geloof van acht tot tien uur in de ochtend. Supermarkten waren enkel toegankelijk voor ouderen. Iedereen begrijpt en respecteert dit. Het is overigens niet een verplicht uurtje, de ouderen kunnen de hele dag de supermarkt in. Enkel een kleine beperking voor jongeren, die overigens bijna allemaal toch al aan het werk zijn of op school zitten."

"De beren op de weg die de ouderenbond voorziet zijn er simpelweg niet. Wellicht is deze maatregel deels schijnveiligheid, maar het werkt in vele gevallen positief op de gemoedsrust van de oudjes. Vooral doen dus."

