Premier Mark Rutte heeft woensdag bekendgemaakt dat het mondkapjesadvies voor openbare binnenruimtes nu landelijk geldt. Het dragen van een mondkapje in bijvoorbeeld winkels en bibliotheken is echter nog steeds geen verplichting en het is aan winkeliers om klanten er eventueel op aan te spreken. Op reactieplatform NUjij werd gediscussieerd of een landelijke mondkapjesplicht ingevoerd moet worden. In dit overzicht vertellen enkelen waarom zij hier voor of tegen zijn.

Waarom wél een mondkapjesplicht?

Broodnat: "Het blijkt in andere landen goed te werken. Ik ben al maanden in Griekenland en mijn ervaring is dat je beter afstand houdt met mondkapjes. Het is een signaal dat mensen bewust maakt en hier gaan ze echt niet dichter bij elkaar staan met mondkapjes, integendeel."

Hetkantochookanders: "Cijfers moeten over de hele linie naar beneden, alles wat daaraan bijdraagt moet aangegrepen worden. In alle landen om ons heen worden ze gedragen omdat gezondheidsorganisaties daar wél onderzocht hebben dat deze werken."

"Supermarkten, horeca- en caféhouders worden nu gedwongen om zich te houden aan maatregelen. De goeden moeten onder de kwaden lijden. [...] Daarvoor wordt de medewerking gevraagd van iedere burger, ook thuis met betrekking tot het ontvangen van gasten, niemand uitgezonderd. Het komt niet aan op de grote meerderheid, maar wel op een appèl op de verantwoordelijkheid en aandacht van een ieder in het bijzonder."

YvH: "Een mondkapjesplicht overal in het openbaar zal het handigste zijn. Dit is duidelijk voor de mensen en duidelijk te handhaven door de boa's en politie. Maar er is een duidelijk struikelblok: mensen weten niet hoe een mondkapje werkt en hoe je ermee moet omgaan."

"De overheid zal een campagne moeten starten hoe hij moet zitten en hoe je hem om moet doen. Veel mensen vergeten hun neus in het mondkapje te doen of zitten duizend keer aan hun mondkapje."

Waarom geen mondkapjesplicht?

Grn_ingen: "Niet iedereen woont in een grote stad waar heel veel mensen bij elkaar wonen. In Nederland wonen heel veel mensen in kleine dorpen waar geen enkele besmetting te vinden is. Wil je daar ook mondkapjes in winkels? Zie je het al voor je, heel Schiermonnikoog aan mondkapjes? Daar zijn mensen toch net even iets te nuchter voor. Als mensen zo graag mondkapjes willen, laat ze die dan gewoon dragen in de grote steden."

SANbuca: "Persoonlijk heb ik het idee dat dit alleen maar gedaan gaat worden, omdat de roep erom zo hard is en om in ieder geval alles gedaan te hebben dat geen invloed heeft op de persoonlijke levenssfeer van mensen. Onder het mom van baat het niet, dan schaadt het niet."

"We gaan het effect sowieso nooit kunnen meten, omdat we ook tegelijkertijd tientallen andere maatregelen hebben geïntroduceerd. Dus dit zal voor altijd een discussiepunt blijven hier."

"Persoonlijk denk ik dat ze nauwelijks invloed hebben op de besmettingen, gezien het overzicht van de clusters gisteren. Scholen, de kroeg, werk en natuurlijk thuis. Dat zijn allemaal plekken waar je ze niet op hoeft. Tenzij de grote onbekende besmettingen (want het merendeel is 'onbekend') de supermarkt of een andere winkel blijkt te zijn. Dat zal gissen blijven."

