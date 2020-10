Op ons reactieplatform NUjij kunnen bezoekers over het nieuws discussiëren en de redactie vragen stellen. We krijgen tienduizenden reacties per week binnen. In deze wekelijkse rubriek zetten we de beste bijdrages en discussies op een rij.

Werkvloer als besmettingshaard

Het percentage mensen dat positief is getest op corona en vermoedelijk op de werkvloer is besmet, loopt de laatste weken op. Op NUjij deelden veel gebruikers hun eigen ervaringen met werkgevers die steeds vaker verwachten dat er op kantoor gewerkt wordt, zoals JDR.

“Zelf heb ik in maart en april thuis gewerkt. Voor pakweg 99 procent van de werkzaamheden hoef ik niet op kantoor te zijn, dus geen probleem. Begin mei werd ik door mijn leidinggevende gebeld. Of ik alsjeblieft weer op kantoor wilde werken. Waarom? Het advies is immers nog steeds om thuis te werken waar mogelijk? "Ja, maar we hebben het nagekeken en de werkplekken zijn ruim 1,5 meter uit elkaar. Iedereen gaat weer op kantoor werken, dus we vinden het fijn als jij dat ook doet." Zo gezegd, zo gedaan. En ja, zolang je zelf en alle collega's de hele dag op hun plek blijven zitten lukt dat redelijk. Maar de praktijk is anders. Je loopt toch even bij iemand langs om wat te vragen of uit te leggen. Staat te dicht bij elkaar als je een kopje koffie gaat halen. Kunt onvoldoende afstand houden als je op de gang langs andere collega's moet. Helaas wil mijn werkgever niet meewerken. Ik hoop daarom op een dwingender beroep op thuiswerken, zodat je ook als werknemer een poot hebt om op te staan.” JDR

Hogere straf voor doodslag

De maximale gevangenisstraf voor doodslag moet omhoog van 15 naar 25 jaar, volgens ministers Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en Sander Dekker (Rechtsbescherming). De huidige straf voor doodslag doet wat hen betreft geen recht aan de ernst van het misdrijf. Op NUjij werd er veel gediscussieerd over de hoogte van de strafmaat, en veel mensen zagen wel wat in zwaardere straffen. Volgens gebruiker De_Idealist is alleen zwaarder straffen echter geen goede oplossing.

“Het opleggen van vrijheidsstraffen is een zware maatregel. Dat moet eigenlijk alleen gebeuren om de maatschappij te beschermen en niet als een vergelding voor het delict. Van de gevangenis wordt niemand beter. De strafmaat moet op een glijdende schaal afgestemd zijn op de zwaarte van het delict. En daarnaast moet de strafmaat een netto tijd zijn. Vervroegde invrijheidstelling moet afgeschaft worden. Bij ongewenst/slecht gedrag kan de tijd in de gevangenis verlengd worden. In sommige landen worden onzinnige straffen opgelegd zoals drie keer levenslang. Dit soort symboliek moeten wij niet willen. Ook al is de roep om vergelding nog zo groot, achteraf zal blijken dat genoegdoening en vergeving een beter gevoel geeft.” DE_IDEALIST

Omdat er nog veel onduidelijkheid was over de maximale hoogte van straffen voor levensdelicten, hebben we dit overzicht gepubliceerd.

Wel of geen foto’s delen van je kind?

Veel kersverse ouders delen met trots een foto van hun kind op sociale media. Model Kim Feenstra kiest er bewust voor dit niet te doen, omdat ze het "kwetsbaar en privé" vindt.

Op NUjij gingen ouders met elkaar in gesprek over het delen van foto’s van hun kinderen. Lezer moetjijweten schaart zich achter de keuze van Feenstra.

“Ons kind is nu drie jaar en wij hebben samen besloten geen foto's te delen waar ze (herkenbaar) op staat. Wij vinden dat zij zelf de keuze moet kunnen maken of ze online wil staan. Plus dat ze nog zo kwetsbaar is en de buitenwereld zo hard. Die foto's blijven altijd rondzwerven op het web. Als ze straks oud genoeg is voor sociale media kan ze zelf die keuze maken.” moetjijweten

Lezer Erik_Eti_Smit hoort bij de groep die wel foto’s plaatst van hun kind. Hij ziet er weinig gevaar in.

“Het voelde voor mij juist niet goed om ze achter te houden. In feite kijken natuurlijk alleen bekenden naar mijn privéfoto's. Maar als een enkeling die ik niet ken de foto’s toevallig ook ziet, is dat voor mij niet veel anders dan wanneer mijn kind op straat loopt en een onbekende hem/haar dan ziet.” Erik_Eti_Smit

De Boer nieuwe bondscoach

Frank de Boer volgt Ronald Koeman op als bondscoach van het Nederlands elftal. In de discussie op NUjij zijn de meningen verdeeld of De Boer de klus aankan, maar lezer Larie gunt hem het beste.