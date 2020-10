In Oostenrijk gaat het komende wintersportseizoen door, maar wel zonder après-ski. Dat is goed nieuws voor fervente wintersporters. Anderen slaan hun vakantie vanwege de aangekondigde maatregelen juist een keer over. Op reactieplatform NUjij leggen ze uit waarom zij wel of niet op wintersport gaan.

'Ik zie geen bezwaar'

Sis_Bone: "Het is maar hoe je op wintersport wilt. Ga je voor de après-ski? Dan moet je misschien maar niet gaan. Ik ga voor de bergen, een uurtje of drie op de latten en lekker relaxen in het appartement. Even een lunch in een berghut en in de avond dan zelf maar koken."

"Ik zie het probleem niet. Maar wij zitten dan ook in Zuid-Duitsland bij een simpele helling, zonder gondels en met een stoeltjeslift, waar gemiddeld de stoel voor en achter je leeg is. Soms moet je als het druk is even voor de sleeplift wachten, afstand houden is daarbij geen probleem. Ik zie er dus geen bezwaar in om te gaan. Maar het moet wel kunnen natuurlijk. Als we als Nederlanders in Beieren niet welkom zijn, gaat het over."

Volgend jaar een normale vakantie

Piet_Pakt_Leuning: "Wij hebben al besloten om in 2021 niet te gaan skiën. Zonder après-ski lukt makkelijk, we zijn sowieso al geen frequent bezoekers van après-skibars. Dat gedoe met die mondkapjes, daar hebben we helemaal geen zin in."

"Onze zomervakantie is dit jaar om dezelfde reden niet doorgegaan, de herfstvakantie slaan we ook maar over. Laten we hopen dat we volgend jaar wellicht een normale vakantie in mei kunnen pakken."

'Het is vragen om problemen'

JJW_Visser: "Wij hebben besloten een jaartje over te slaan. Niet omdat we niet kunnen feesten. Dat deden we toch al niet met kleine kinderen. Maar wij zien het niet zitten om in een dichte krappe gondel - weliswaar met mondkapjes - naar boven te gaan.

"Het is vragen om problemen. Daarnaast is het waarschijnlijk per dag uren wachten voor een gondel, iets waar ik niets in zie."

'Sta liever buiten in de rij bij de gondel met mondkapje'

Stephhie: "Wij hadden afgelopen januari al geboekt voor Kerst 2020. Zolang het advies niet in oranje of rood verandert, gaan we lekker met de auto naar Oostenrijk op wintersport."

"We hebben daar een eigen appartement en een eigen auto. Boodschappen moet ik toch doen, of ik nu in Nederland of in Oostenrijk ben. Aan après-ski deden en doen we niet."

"Hier in Nederland moet ik bijvoorbeeld binnen in de supermarkt zonder mondkapje wachten in een rij. Ik sta liever buiten bij de gondel in de rij met een 'mondkapje', een nekwarmer in dit geval. Voor restaurants geldt hetzelfde. In Nederland kun je zonder mondkapje gaan. In Oostenrijk heb je een mondkapje op, totdat je aan tafel zit."

Stelling