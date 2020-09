Het aantal reizigers dat in de laatste week van augustus heeft ingecheckt voor het openbaar vervoer lag nog altijd 32 procent lager dan op een vergelijkbare dag een jaar eerder. Op het hoogtepunt van de coronacrisis was dit zelfs 90 procent lager. Hoewel het aantal inchecktransacties dus langzaam weer toeneemt, is er voor veel mensen nog een drempel.

Op ons reactieplatform NUjij is daarom de stelling van de week:

Klik in de app op de afbeelding om te stemmen op de stelling.

Merk jij dat je nog steeds minder snel in de trein, bus of metro stapt? Of ben je weer vaker aan het reizen, bijvoorbeeld voor werk of voor privédoeleinden? We horen graag in een reactie wat jouw beweegredenen zijn om niet of juist wel met het openbaar vervoer te reizen in coronatijd.