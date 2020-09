Jouw toekomst

Doe jij momenteel een cultuur- of mediastudie en focus jij je op het organiseren van evenementen? Of ben je misschien gestopt met je opleiding vanwege gebrek aan perspectief? We horen graag jouw toekomstplannen in de cultuursector. Uiteraard gaan we discreet met je verhaal om en publiceren we niks zonder jouw toestemming.