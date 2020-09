Middelbare scholieren hebben tegenwoordig meer geld te besteden dan in 2016, maar vinden dat ze geld tekortkomen, blijkt uit onderzoek van het Nibud. Een belangrijke rol is hierin weggelegd voor ouders. Op ons reactieplatform NUjij vertellen zij hoe ze toezicht houden op het geld van hun kinderen en geven ze tips om verantwoord met geld om te gaan.

'Wij nemen het salaris in'

NietJij: "Waar ik mijn tieners - 13 en 19 jaar oud - regelmatig voor op hun falie moet geven, zijn de dagelijkse bezoekjes aan de supermarkt om eten te halen in plaats van een boterham meenemen van huis. Je krijgt het er heel moeilijk in dat die kleine uitgaven bij elkaar in een maand al een heel grote uitgave worden. Vijf euro op een dag is na vijf dagen 25 euro en na vier weken 100 euro. Die twee kinderen van mij zijn echt niet de enigen die dit doen."

"Budgetteren is echt niet de sterkste kant van deze generatie, terwijl mijn vrouw en ik onze zaken echt goed op orde hebben. Wij smijten zeker geen geld over de balk, al kunnen we dat wel met ons inkomen."

"Met mijn oudste zijn we nu inmiddels al een jaar bezig om het in te dammen. Wij nemen zijn salaris in en hij krijgt wekelijks 30 euro waar hij het mee moet doen. Tijdens de vakantie had hij daardoor ineens 300 euro tot zijn beschikking waar hij heel blij mee was. Ik hoop dat daarmee nu het kwartje is gevallen."

Bekijk de originele reactie en discussie daarover op NUjij

Zelfde opvoeding, andere karakters

Nurse55: "Ik heb twee kinderen van 18 en 20 jaar oud. Twee dames. De een is altijd spaarzaam geweest, heeft er altijd bij gewerkt en zeurt nooit over geld of tekortkomen. Ze studeert aan de universiteit, heeft een relatief goedkoop Android-toestel en koopt betaalbare kleren."

"De ander is daarentegen veel later begonnen met erbij te werken en studeert nu op hbo-niveau. Ze wil graag de nieuwste iPhone hebben en een Apple MacBook Pro in plaats van een normale laptop. Daarnaast draagt ze het liefst merkkleding, maar klaagt ze wel constant dat ze een tekort aan geld heeft."

"Volgens mij hebben ze toch echt ongeveer dezelfde opvoeding gehad. Het hangt er dus ook maar van af van wat voor vrienden ze hebben bijvoorbeeld. Ze krijgen allebei van ons hetzelfde. Hun collegegeld betalen wij en ze wonen beiden nog thuis. Ze hebben dus (nog) geen studielening. En toch zijn er zulke verschillen."

Bekijk de originele reactie en discussie daarover op NUjij

'Kreeg hulp van mijn zoon als bijstandsmoeder'

MarjolijnDehue: "Twintig jaar geleden was mijn zoon een tiener en ik bijstandsmoeder. Hij heeft vanaf zijn veertiende als vakkenvuller in een supermarkt gewerkt en op zijn zeventiende is hij in het kader van bbl gaan werken bij een transportbedrijf. Daar kreeg hij een aardig salaris."

"Hij ging op dat moment ook bijdragen in de kosten: de helft van zijn salaris werd gestort op een bankrekening waarvoor ik gemachtigd was, want hij was minderjarig. Toen heb ik nooit gemerkt dat hij geld tekortkwam. Er kwamen zelfs mensen bij hem om te lenen."

"Op zijn twintigste zat hij bij de notaris om met hulp van oma en opa zijn eerste huis te kopen. Onlangs vond hij het erg moeilijk om een deel van zijn nieuwe auto te financieren, want hij wil geen schulden."

Bekijk de originele reactie en discussie daarover op NUjij

'Kinderen waarde van geld leren'

Zucht_is_opgelucht: "Het heeft grotendeels met opvoeding te maken. Wij leren onze kinderen - 11 en 8 jaar - de waarde van geld. Willen ze iets duurs of nieuws, dan moeten ze sparen of zullen ze huishoudelijke klusjes moeten doen voor een vergoeding of verjaardagsgeld opzijzetten."

"Verder gaan we niet twee à drie keer per jaar op vakantie, maar eens in de twee jaar. Daarnaast schaffen we niet de duurste telefoons of andere prullaria aan. Als kinderen een goed voorbeeld krijgen, zullen ze dit ook eerder volgen."

"Uiteraard weet ik wel dat wanneer ze puber zijn, een hoop voorbeelden van hun ouders tegendraads werken. Maar dan nog hebben we een basis gelegd waar zij (en wij) alleen maar profijt van kunnen gaan hebben."

Bekijk de originele reactie en discussie daarover op NUjij