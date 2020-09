Op ons reactieplatform NUjij kunnen bezoekers over het nieuws discussiëren en de redactie vragen stellen. We krijgen tienduizenden reacties per week binnen. In deze wekelijkse rubriek zetten we de beste bijdrages en discussies op een rij.

Charlie Hebdo drukt opnieuw spotprenten Mohammed af

Afgelopen woensdag begon het proces rondom de terroristische aanslagen in Parijs van 2015. Het Franse satirische weekblad Charlie Hebdo drukt daarom opnieuw spotprenten van de profeet Mohammed af, om te laten zien dat ze het proces strijdvaardig tegemoetzien. Op NUjij waren de meningen over dit statement verdeeld. Zo weet gebruiker Co_Caacola niet of hij het een slim idee vindt.

“Enerzijds vind ik dat satire 'gewoon' moet kunnen. Anderzijds tikt Charlie Hebdo bewust de grens aan tussen satire en beledigen/provoceren. En die grens is flinterdun. Ik weet niet of je dat per se moet willen.” Co_Caacola

Gebruiker Duurtlang is het daar absoluut niet mee eens.

“Of je dat moet willen is niet relevant. De humor van Charlie Hebdo hoeft niet jouw humor te zijn. Je mag het zelfs beledigend of provocerend vinden, en misschien ben ik dat wel met je eens. Het punt is: niets geeft mensen het recht om geweld (en moord) te plegen vanwege tekeningen, punt. CH heeft het recht om te publiceren wat ze willen. Wij hebben het recht om van CH te vinden wat we willen, positief of negatief. Echter, het is aan ons om het recht van CH te verdedigen. Wanneer we dat niet doen, dan kunnen we onze vrijheid net zo goed direct bij het oud vuil zetten. Dat is de kern van onze vrije samenleving.” Duurtlang

GGD overbelast door testen zonder symptomen

De GGD roept mensen op om zich niet op het coronavirus te laten testen als ze geen symptomen hebben. De capaciteiten van de testlocaties zijn namelijk overbelast. Veel NUjij'ers vonden dit verwarrend, omdat eerder nog werd opgeroepen om je juist wel te laten testen. Gebruiker AnaLyse vindt dat de drempel om je te laten testen wel wat hoger mag.

“Ik werk in de zorg en ben verplicht me te laten testen als ik een van de symptomen zoals niezen, hoesten, loopneus heb. Elke herfst heb ik door astma dagelijks wel een van deze symptomen, dus óf ik kan niet meer werken óf ik negeer de lichte symptomen en test pas bij meer/hevigere symptomen. Een dilemma waar de RIVM en mijn werkgever geen goed antwoord op heeft. Jammer dat dit door het RIVM niet iets wordt aangepast. Het zou beter zijn als je je pas moest laten testen bij twee of meer symptomen, of bij andere hevigere klachten.” AnaLyse

Huishoudens in geldproblemen

Tienduizenden huishoudens komen ondanks de sociale vangnetten binnen drie maanden in de financiële problemen wanneer het inkomen van de broodwinner wegvalt. Op NUjij reageerden veel gebruikers over hun eigen financiële problemen.

Gebruiker Boslucht had zelf ook te maken met inkomensverlies en deelt wat tips.

“Ook wij hebben met een fors inkomensverlies te maken gehad. Volgens mij kun je dan maar een ding doen. Als eerste je financiën goed in kaart brengen, je reserves (als je die hebt) niet aanspreken maar de uitgaven onmiddellijk in lijn brengen met je inkomsten. Voor ons betekende dat: alle abonnementen en overbodige verzekeringen opzeggen, een paar jaar niet naar de film, festivals of de kroeg, geen vakantie of weekendjes weg, boodschappen bij de Lidl en Aldi en zelf koken, tweedehands kleding voor het hele gezin, verwarming een paar graden lager en geen impulsaankoop van welke aard dan ook. We hebben dat gered en konden zelfs in ons eigen huis blijven wonen. Ben er achteraf best trots op.” Boslucht

Huizenmarkt potdicht door stijgende prijzen

Steeds meer mensen moeten door de stijgende huizenprijzen hun woningjacht staken. We spraken met vier NUjij'ers die vertelden over de obstakels die ze tegenkwamen. Veel lezers herkenden deze verhalen en deelden hun eigen verhaal. Zo ook Ypuh.

“Ik kan ruim 2.5 ton lenen, maar door mijn studieschuld (het maakt niet uit wat je aflost, ze blijven kijken naar het oorspronkelijke bedrag) ben ik volledig kansloos. Voor 2.5 ton koop je ook maar zo'n 70-80 m2 en dat is dan buiten de grote steden. Ook daar sta je met 10-20 kopers in de rij en word je flink overboden. Allemaal geld dat ik nog niet gespaard of uit overwaarde heb kunnen halen als 29-jarige. Een opknapper klinkt leuk, maar is met twee linkerhanden geen optie. Ik ben wel teleurgesteld. Ik heb geleerd om hard te werken (sinds mijn veertiende altijd bijbaantjes gehad en direct na mijn afstuderen een goede baan), twee studies gevolgd en ik heb een goede baan bij een topkantoor, maar nog steeds kansloos voor een eigen woning.” Ypuh

