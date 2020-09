Premier Mark Rutte en minister De Jonge bespraken dinsdagavond op een persconferentie de laatste stand van zaken rondom het coronavirus. Zo wordt de testcapaciteit opgeschroefd, blijven de nachtclubs voorlopig dicht en wil het kabinet de communicatie rondom de bestrijding en verspreiding van het coronavirus verduidelijken. Stel op ons reactieplatform NUjij jouw vraag over deze corona-update.

Is iets onduidelijk of wil je ergens iets meer over weten? Stel je vraag onder dit artikel op NUjij. De belangrijkste en meestgestelde vragen beantwoorden we in een nieuw artikel.