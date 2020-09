Op ons reactieplatform NUjij kunnen bezoekers over het nieuws discussiëren en de redactie vragen stellen. We krijgen tienduizenden reacties per week binnen. In deze wekelijkse rubriek zetten we de beste bijdrages en discussies op een rij.

Pensioenen van jongeren onder druk

Door de aanhoudend lage rente kunnen de pensioenen van jongeren onder druk komen te staan. Dat houdt in dat ze óf langer door moeten werken, óf meer pensioengeld moeten inleggen en gedurende hun werkzame leven dus zuiniger moeten zijn. Gebruiker KritischeNoot1 betreurt de slechte financiële positie van jongeren in Nederland.

“Wat zijn de jongeren en starters toch de klos in deze tijd... Torenhoge studieschulden, geen basisbeurs. Peperdure studentenkamers, weinig kans op koopwoning, die voor velen onbetaalbaar is geworden. Als ze over een paar jaar dan eindelijk een huis kunnen kopen zul je zien dat de hypotheekrenteaftrek verdwijnt. Weer iets waar ze niet van mogen profiteren. Ondertussen hebben ze vaak noodgedwongen een flexibel contract en vangen ze als eerste de klappen op van de crisis. De veertigers/vijftigplussers van tegenwoordig hebben tonnen overwaarde, aflossingsvrij op hun lage hypotheeksom, vaste contracten, hebben optimaal genoten van hypotheekrenteaftrek, goeie pensioenen. Klagen heeft geen zin. Ik ben 29 en heb het goed, maar zie om mij heen veel problemen. Op de overheid kan je niet rekenen. Keihard werken en zorgen dat je aan de goede kant van de medaille valt. Je moet er meer voor doen dan de 'jongeren' van vroeger.” KritischeNoot1

500 euro bonus voor de zorg

Zorgpersoneel krijgt vanaf volgend jaar een extra bonus van 500 euro, bovenop de extra uitkering van 1.000 euro die al eerder was toegezegd. Op NUjij reageerden veel mensen positief, maar volgens huisarts Bassie12345 zou er meer gedaan moeten worden, en zouden artsen ook aanspraak moeten kunnen maken op de bonus.

“Ik gun ze die 500 euro. Ik had echter liever gezien dat fundamentele zaken worden aangepakt (werkdruk, structureel betere beloning). Toch mis ik enige reflectie op de positie van artsen (uitgesloten van een bonus). Hoewel sommige specialismen een rustige tijd kenden, waren er ook basisartsen, huisartsen en specialisten die harder gewerkt hebben dan ooit tevoren. Voor mij persoonlijk een stressvolle tijd; lange dagen zonder goede beschermingsmiddelen waarbij ik van vroeg tot laat onder hoogspanning stond, niet in staat was de gewenste tijd en aandacht te hebben voor patiënten en familie, continue geconfronteerd werd met lijden en sterven. Sterven is onderdeel van het vak, maar het is niet meer 'normaal' als sterven lopende-band-werk wordt. Natuurlijk staat er een salaris tegenover, hoewel ... het salaris van een basisarts ligt al snel lager dan dat van een ic-verpleegkundige. Een groep die gemakkelijk over het hoofd wordt gezien…” Bassie12345

Steeds meer Nederlanders in geldproblemen

Het aantal Nederlanders dat hulp heeft gevraagd vanwege geldproblemen is tot dusver in dit jaar verdubbeld. Op NUjij deelden veel mensen ervaringen en financiële tips. Zo ook gebruiker m_w_bcdeae, die uitlegt hoe ze veel kan doen met weinig.

“Ik ben alleenstaande moeder met een parttime baan, ik heb een koophuis en heb niet het gevoel dat ik moet beknibbelen. Het gaat om keuzes: ik koop geen dure make-up en parfum, geen iPhone of merkkleding. Ik draag geen sieraden, heb een oude Motorola en mijn huis was / is een opknapper. Bij de goedkopere supermarkt zijn ook de huismerken net zo goed als de a-merken en kortingscodes vind je overal. Ik leef comfortabel, ga uit eten, op vakantie (een trekkershut is ook heel knus) en ik maak me geen zorgen om geld. Ja natuurlijk kun je ziek worden. Gezond zijn is essentieel. En als je (weer) gezond bent kun je je leven weer oppakken er iets van maken. Het gaat om keuzes, om motivatie en om inzet. Respect voor mensen die het ondanks slechte gezondheid toch goed hebben en sterkte aan allen wiens gezondheid te slecht is om van het leven te genieten. Aan de gezonde mensen; niet klagen maar dragen.” m_w_bcdeae

Osaka verlaat tennistoernooi tijdelijk uit protest

Tennisster Naomi Osaka heeft zich teruggetrokken op het WTA-toernooi van Cincinnati. Ze deed dat, vlak nadat ze de halve finales had bereikt, uit protest tegen het neerschieten van de zwarte Amerikaan Jacob Blake. Later kwam ze op haar besluit terug, nadat de organisatie begrip toonde voor haar actie en besloot alle partijen met een dag uit te stellen, maar dat was op de dag van het eerste artikel nog niet bekend. Op NUjij ontstond een discussie over dit statement van Osaka en de doeltreffendheid ervan. Zo vindt gebruiker HastaLaVista227 het goed dat bekende mensen zich uitspreken.

“Topsporters, artiesten en influencers hebben een podium om (vooral jonge) mensen te laten weten dat de wereld op sommige vlakken niet hoeft te zijn zoals hij blijkbaar ‘gewoon’ is. Het zet die doelgroep aan het denken, mij nu ook als ik dit lees. En ik ben toch al bijna 48. Elk mens dat hierdoor anders leert denken kan wellicht weer een waardevol mensenleven schelen.” HastaLaVista227

Toch waren er ook veel NUjij'ers die het geen goede actie vonden. Zo vindt XiPuppisX vooral de verklaring van Osaka voor haar actie nodeloos provocerend tegenover de politie.

“Ik heb enig begrip voor haar actie, maar niet voor haar tweet die de politie in de VS beticht van "genocide", Dat is een woord wat ze zelf gebruikt. Genocide is een gevaarlijke en beschermde term, uitsluitend voorbehouden aan het uitroeien van een etnische, religieuze (of misschien ook ideologische) groep/minderheid volgens een vooropgezet en centraal geregisseerd plan. Het is dus altijd beleid, geen uitzondering die "spontaan" gebeurt. Met een dergelijke term wordt de hele VS politie weggezet als een criminele bende die het vooropgezette plan heeft de zwarte bevolking uit te roeien, waarmee dus de grote meerderheid die gewoon zijn (gevaarlijke en ondergewaardeerde) werk doet, op een gevaarlijke en criminaliserende manier geschoffeerd wordt. Dit soort ondoordachte uitspraken zouden sommigen kunnen zien als een vrijbrief voor stelselmatig verzet tegen de politie, en zelf een soort vogelvrijverklaring daarvan. Bovendien kan de WTA hier niets aan doen.” XiPuppisX

