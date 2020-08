Op ons reactieplatform NUjij kunnen bezoekers over het nieuws discussiëren en de redactie vragen stellen. We krijgen tienduizenden reacties per week binnen. In deze wekelijkse rubriek zetten de beste bijdrages en discussies op een rij.

Zorgmedewerkers over afschieten structurele loonsverhogingen

De structurele loonsverhogingen zijn definitief van tafel. Het kabinet vindt dat de zorg op een andere manier geholpen moet worden, omdat de economische krimp een loonsverhoging momenteel niet toelaat. Veel zorgmedewerkers reageerden op NUjij met begrip, maar voelen zich ook niet echt gesteund door het kabinet. Wij hebben een paar van deze zorgmedewerkers gesproken over de ontwikkeling.

Meer werk door coronacrisis

De werkloosheidscijfers stijgen de afgelopen maanden door de gevolgen van de coronacrisis. Wij peilden of mensen meer of minder zijn gaan werken de afgelopen periode.

Uit onze poll bleek dat 44 procent van de stemmers meer is gaan werken tijdens de coronacrisis en dat voor 39 procent de werksituatie ongewijzigd is gebleven. Lezer NVMT legt uit waarom zij bij de 5 procent hoort die zijn of haar baan is verloren.

“Ik ben niet ontslagen, maar heb het werk zelf opgezegd. Voor mijn partner (bouw) en mijzelf (zorg) was thuiswerken allebei niet mogelijk en de werkdruk nam voor ons allebei flink toe. Tegelijkertijd kwamen de kinderen thuis te zitten en deed de noodopvang moeilijk, omdat maar één van ons een vitaal beroep had. We hebben eieren voor ons geld gekozen, family first. Werken komt later wel weer voor mij. Gelukkig hebben we altijd zuinig geleefd, waardoor dit nu kon.” NVMT

Met Koeman op Schiphol

Ronald Koeman verlaat het Nederlands elftal en staat volgend seizoen langs de lijn bij FC Barcelona. Daar mag de oud-speler van de Catalanen bouwen aan een nieuw team.

Veel Nederlanders gunnen Koeman deze stap, zo ook lezer Emmen_Drenthe. Hij haalt een mooie anekdote op.

“[..] Het is mij een hele eer dat ik met Koeman, die toch ook een beetje noorderling is, heb mogen ontbijten aan dezelfde tafel op Schiphol samen met een charmante stewardess van KLM die niet wist wie hij was. De man was gezellig, noordelijk nuchter en heel aardig. Gewoon met beide benen op de grond. Toen ik de stewardess heb uitgelegd wie hij was, "voormalig voetballer van FC Groningen" schoot hij in de lach… Het was een onvergetelijk ontbijt.” Emmen_Drenthe

Nieuwe coronamaatregelen liggen op de loer

Vorige week hield premier Mark Rutte een persconferentie over de huidige stand van zaken rondom het coronavirus. Hierin benadrukte hij dat er momenteel geen sprake is van een tweede golf, maar dat de kans wel aanwezig is als de maatregelen niet serieus genomen worden.

In Amsterdam werd er een aparte persconferentie gehouden waarin burgemeester Femke Halsema ook een waarschuwing gaf: houd je aan de regels, of we moeten zaken wellicht gaan sluiten. Lezer Maarten1 vindt het goed dat Halsema deze waarschuwing geeft, maar vindt dat maatregelen uit andere hoek moeten komen.

“De nadruk zou meer op toeristen moeten zitten. Belgen en Duitsers komen massaal op zondagen shoppen waardoor het overvol wordt. Waar ze thuis overval mondbedekking moeten dragen, letten ze hier nergens op omdat het zo vrij is. Amsterdam zal het probleem hebben met de vele toeristen die naast de lokale besmettingen voor veel onzekerheid zorgen.” Maarten1

Na de persconferentie hadden veel lezers vragen over de nieuwe maatregelen, bijvoorbeeld met hoeveel mensen je thuis mag afspreken. Deze vragen hebben we in dit artikel beantwoord:

