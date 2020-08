De werkloosheidscijfers lopen fors op door de uitbraak van het coronavirus. Voor de crisis was nog geen 3 procent werkloos, maar inmiddels staat dat percentage op 4,5. Wij zijn benieuwd naar jouw situatie. Ben jij tijdens de coronacrisis minder gaan werken, of zelfs werkloos geraakt? Of werk je momenteel juist meer dan voor de crisis? Deel je verhaal.

Stem hieronder op onze poll en licht je antwoord toe op ons reactieplatform NUjij.

Klik in de app op de afbeelding om op de poll te stemmen.