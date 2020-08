Premier Mark Rutte heeft Nederlanders dinsdagavond tijdens een persconferentie geadviseerd om zoveel mogelijk thuis te werken en geen verjaardagsfeestjes of borrels te organiseren. Thuis mag je nog maximaal zes personen ontvangen. Stel op reactieplatform NUjij jouw vraag over deze veranderingen.

Is er iets onduidelijk of wil je meer weten over de verscherpte maatregelen en adviezen? Stel je vraag onder dit artikel op NUjij. Later op dinsdagavond worden de aangescherpte coronamaatregelen voor Amsterdam bekendgemaakt. Daar kun je dan ook vragen over stellen.

De belangrijkste en meest gestelde vragen proberen we zo snel mogelijk te beantwoorden in een nieuw artikel.