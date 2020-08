Naast concerten en festivals zijn sinds de uitbraak van COVID-19 ook andere grote evenementen zoals (vak)beurzen afgelast. Medewerkers van standbouwbedrijven zitten daardoor maandenlang thuis. Een kwart van de medewerkers in die sector is zelfs werkloos geworden. Op ons reactieplatform NUjij reageerden verschillende mensen uit de branche op deze barre situatie.

"We werden met de TOGS (regeling voor tegemoetkoming, red.) bijna over het hoofd gezien. Veel mensen begrijpen de waarde van deze sector niet", steekt lezer LudovicDeBouillon van wal.

"Maar er gaat jaarlijks vier miljard euro in deze sector om. De publiekbeurzen zijn maar een klein onderdeel van ons vak, het merendeel van de beurzen waar we bouwen zijn vakbeurzen, in Nederland, Europa en daarbuiten."

Eén-op-één-contact belangrijk

NUjij'er gbvd werkt al twintig jaar in de standbouw. Hij schaart zich achter Ludovic en stelt dat beurzen belangrijk zijn voor marketing en het succes van een bedrijf. "Eén-op-één-contact is belangrijk voor de ondernemer en een beurs is daarvoor de uitgelezen mogelijkheid. Het is van een verkoopevenement naar netwerken gegaan."

Daar is NUjij'er Ja_Zekers het mee eens en zoekt momenteel naar een alternatieve beursbeleving. "Bijvoorbeeld online, hybride en kleine events. Maar mensen willen elkaar in de ogen kijken, vertrouwen hebben in een leverancier. Persoonlijk contact is heel belangrijk, dat biedt deze branche."

'Geen steun kost de schatkist ook veel geld'

Op de vraag of de overheid met aanvullende steunmaatregelen moet komen voor de branche, daar zijn de standbouwers het volmondig met elkaar over eens.

"Uiteraard moet de overheid deze miljardenindustrie redden", gaat Ja_Zekers verder. "We bouwen wereldwijd de mooiste stands. Een heel groot deel van deze omzet is export, dat is goed voor de economie. Bijna drie kwart van de opbouw en demontage wordt uitgevoerd door inhuurkrachten en zzp'ers, die houden we ook aan het werk."

"Er zullen harde klappen vallen, het kaf wordt van het koren gescheiden, maar we moeten door kunnen straks. Geen steun is faillissement en WW, dat kost de schatkist net zo goed veel geld."

Branche moet verder

NUjij'er Bart zit momenteel werkloos thuis, al krijgt hij (nog) wel doorbetaald. "Maar ik zit hier absoluut niet op te wachten. Ik heb voor dit werk gekozen omdat ik het leuk vind. Nu zou ik me schuldig moeten voelen omdat ik mijn handje ophoud. De voorgaande jaren werkte ik schandalig veel overuren en daar hield ik weinig van over. Ik concludeer dat je in je goede jaren betaalt voor het systeem en het systeem helpt je overleven in slechte jaren zoals nu."

De standbouwers willen wel door, maar kunnen simpelweg niet verder. "We krijgen nog wekelijks aanvragen binnen voor offertes voor stands voor beurzen, waarvan wij al weten dat deze niet doorgaan", licht Ludovic toe.

Wil je meer weten over de situatie van de standbouwers? Lees de discussie hier in zijn geheel terug.