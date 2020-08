De scholen in het noorden van het land zijn inmiddels open, maar docenten, ouders en leerlingen hebben nog vragen over de coronamaatregelen op school. Op ons reactieplatform NUjij kregen we tal van vragen en opmerkingen binnen en deze beantwoorden we samen met voorzitter van de VO-raad Paul Rosenmöller.

Als je terugkomt van vakantie uit een risicogebied, mag je dan naar school?

"Ben je in een risicogebied geweest en kom je terug in Nederland, dan ga je twee weken in quarantaine. Dat geldt voor alle Nederlanders boven de twaalf jaar, dus ook voor leerlingen en leraren."

Mogen kwetsbare docenten thuisblijven en op afstand lesgeven?

"Kwetsbare docenten, die bijvoorbeeld een longaandoening hebben of van wie de partner ziek is, mogen thuisblijven. Zij kunnen dan eventueel op afstand lesgeven. Ook kwetsbare leerlingen of leerlingen die samenleven met kwetsbare ouderen mogen thuisblijven. De school bekijkt dan of les op afstand mogelijk is."

"Docenten die gezond zijn, maar niet naar school durven gaan, moeten een oplossing zoeken met de werkgever. Wij adviseren werkgevers hier open voor te staan. Het heeft geen zin die mensen naar school te jagen."

Kunnen mondkapjes misschien verplicht worden op school?

"Mondkapjes mogen niet verplicht worden. Je mag als school wel zeggen dat je mondkapjes wil gebruiken, maar er mag geen sanctie opgelegd worden als een docent of leerling geen mondkapje draagt. Dat kun je alleen doen als het juridisch mogelijk is. Momenteel is dat niet het geval."

Overigens hebben drie scholen inmiddels besloten een tijdelijke mondkapjesplicht in te voeren.

Scholen moeten voldoen aan het zogenoemde Bouwbesluit. Hierin staan bijvoorbeeld afspraken over ventilatie van schoolgebouwen. Hoe gaat de werkgever een veilige werkplek garanderen als een school niet voldoet aan het Bouwbesluit?

"De kern van het advies van het Outbreak Management Team is: als je voldoet aan het Bouwbesluit, dan voldoe je aan regels voor ventilatie. Er wordt nu gekeken hoeveel scholen hier wel of niet aan voldoen en begin september wordt gekeken wat er moet gebeuren met de scholen waarbij dit niet het geval is."

Wat als er besmettingen zijn binnen een klas? Gaat de hele klas dan uit voorzorg in quarantaine? Of gaat de hele school dicht, zoals in het buitenland?

"Dat is lastig te zeggen, want dat hangt af van de situatie. Bij een mogelijke besmetting zal de GGD zich melden bij de school en laat de betrokkene zich testen. Dan volgt een advies van de GGD, maar dat kan van alles zijn."

"In het ernstigste geval moet een school gesloten worden. Dat is het laatste wat we willen. We zullen altijd eerst kijken of er andere oplossingen mogelijk zijn."

Wanneer wordt ingegrepen als het niet goed gaat? Is er een landelijk plan of protocol?

"Er komt een landelijk draaiboek voor verschillende situaties. Een uitbraak kan altijd plaatsvinden, dus je moet hiervoor een goed draaiboek hebben en voorbereid zijn. De VO-raad werkt aan een handboek met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het RIVM en het OMT. Dat is over een paar weken klaar."

Waarom worden de lessen niet meer gespreid, zodat er minder leerlingen tegelijk op school aanwezig zijn?

"Lessen spreiden is een interessant punt, maar door roosters organisatorisch ingewikkeld. Daarnaast zullen veel scholen het niet doen, omdat leerlingen geen 1,5 meter afstand hoeven houden."

"De basisregel is dat onderwijspersoneel en leerlingen afstand moeten houden. Tijdens de lessen is dat niet altijd ingewikkeld, maar tussen de lessen door wel. Hier zijn geen centrale regels voor, omdat scholen te verschillend zijn."

De examenklas van vorig schooljaar had vanwege geschrapte examens en meer herkansingen 'voordeel' van de coronacrisis. De komende examenklas is juist sterk benadeeld doordat een hoop ingehaald moet worden, er meer toetsen zijn en alles minder goed behandeld is. Wat kan de VO-raad doen om te voorkomen dat deze examenklas de dupe wordt?

"Examenleerlingen hebben niet zozeer voordeel gehad. Alle geleerde stof is op schoolniveau getoetst. Het is op een andere manier gegaan, dat is jammer en te betreuren. Maar het was een volwaardig examen."

"De leerlingen die nu de examenklas zitten, hebben in het voorexamenjaar een moeilijke situatie gehad. Maar de praktijk leert dat veel leerlingen het laatste gemiste kwartaal alsnog kunnen inhalen. Tot de Kerst zullen ze bezig zijn met de laatste stof, daarna volgt de voorbereiding op het centraal examen. We hopen en verwachten dat de examens volgend jaar doorgaan, maar we hebben het virus niet in de hand."