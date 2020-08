Bezoekers kunnen op ons reactieplatform NUjij discussiëren over het nieuws en vragen stellen aan de redactie. We krijgen wekelijks tienduizenden reacties binnen. In deze rubriek zetten we de beste bijdrages en discussies op een rij.

Zouden drillrapclips verboden moeten worden?

Steeds vaker wordt het muziekgenre drillrap in verband gebracht met gewelddadige misdrijven. Hiphopplatform 101Barz verwijderde hierom enkele video's van grote drillrapartiesten. Uit onze NUjij-poll blijkt dat 81 procent van de stemmers zou willen dat drillrapclips geweerd worden van platforms als YouTube. NUjij'er K_B_ licht zijn standpunt toe.

“Ik vind het de verantwoordelijkheid van elk volwassen mens om de fantasiewerelden van gewelddadige films, muziek en games te kunnen onderscheiden van de werkelijkheid. Drillrap haalt deze fantasiewereld van geweld echter naar de werkelijkheid van de Nederlandse straten, zodat het onderscheid totaal verdwijnt. Bovendien gaat het om een zeer kwetsbare doelgroep: kinderen. Jongens van 13, 14 jaar jutten elkaar op om met grote messen op zak te lopen zodat ze geen 'loser' zijn, en zichzelf kunnen 'verdedigen' wanneer ze een jongetje uit een andere wijk tegenkomen. Totaal zinloos steken jonge kinderen elkaar neer, soms met zwaar letsel of de dood tot gevolg. Deze hype kan zeer zware gevolgen hebben voor hun verdere levensloop; gevolgen die de kinderen zelf onvoldoende kunnen overzien. Ik vind wel dat zij hiertegen mogen worden beschermd, maar ik weet niet of het verbieden van videoclips het juiste middel is.” K_B_

Volgens lezer MJMF zou het geen goede zet zijn om deze clips te verwijderen.

“Ik vraag me af; als je dit gaat verbieden, gaat dit niet ook de deur openen voor meer censuur? Worden andere genres aan banden gelegd omdat iemand daar problemen mee heeft. Een aantal jaar terug vond de ChristenUnie dat een band niet in Amstelveen mocht optreden, want het was "des duivels". Dat optreden ging door, maar als we nu muziek gaan verbieden omdat het voor bepaalde groepen voor problemen kan zorgen, zijn we de draad ook wel een beetje kwijt. Bij rap vertellen ze vaak een verhaal uit hun leven. Misschien moet je je als maatschappij en overheid ook even achter de oren krabben als iemands leven bestaat uit steken en schieten.” MJMF

Vergoeding voor thuiswerken

Voor de thuiswerkers was het geen makkelijke week in de hitte. Waar de werkgever op de werkvloer wel verantwoordelijk is voor een koele werkplek, geldt dat niet voor thuis.

Op NUjij werd gediscussieerd of werkgevers hun werknemers beter zouden moeten ondersteunen om het thuiswerken prettiger te maken. 56 procent van onze stemmers is het daarmee eens. Gebruiker Mo_Mo oppert een vaste vergoeding per thuiswerkdag.

“Gewoon een vast bedrag "thuiswerk vergoeding" per thuis gewerkte dag instellen. Werk je een dag op kantoor krijg je reiskosten vergoeding, werk je thuis krijg je thuiswerk vergoeding. Zelfde fiscale voordelen. En dan moet een werknemer zelf maar weten of hij stroom, ventilator of koffie daarvan koopt. Al dat gezeur dat we alles vergoed willen krijgen. De werkgever heeft ook niet voor de huidige situatie gekozen. Als ik thuiswerk scheelt me dat bijna 2 uur reistijd op een dag, ik kan tussendoor een wasje of boodschappen doen, kan mijn werktijd aanpassen aan de weersomstandigheden of privé afspraken en zelf pakketjes aannemen. Zolang ik mijn werk maar doe, kwaliteit oplever en op tijd ben bij online meetings. Dat maakt mijn privéleven zoveel rustiger, daar heb ik echt wel een paar euro stroomkosten of 20 euro voor een ventilator voor over.” Mo_Mo

Veel onrust in Haagse Schilderswijk

In de nacht van woensdag op donderdag heeft een groep van 100 tot 150 jongeren veel onrust gezaaid in de Haagse Schilderswijk. Later zijn vier personen aangehouden.

De discussie op NUjij ging over het treffen van preventieve maatregelen in de wijk. Lezer Laterprater denkt niet dat dat gaat helpen.

“Er is geen geloofwaardig excuus te vinden voor dit soort gedrag, een verklaring voor het vertoonde gedrag weer wel. Ten aanzien van de stelling is dus mijn antwoord, preventieve maatregelen ten aanzien van de onrust in de Schilderswijk zijn veel te laat en lossen alleen lokaal problemen op. De problemen waardoor deze onrust ontstaat, zijn niet gecreëerd door deze jongeren. Dat neemt niet weg dat deze onrust onbestraft moet blijven. Maar als je zoekt naar een oplossing, dan is die niet te vinden in een strafrechtelijke richting.” Laterprater

Facebook treedt op tegen racisme

Foto's en video's van Zwarte Piet zijn voortaan verboden op Facebook en Instagram. Het beleid is onderdeel van een bredere wereldwijde aanpak tegen blackface. Een goede zaak, vindt Joop_Daalder.

“Fijn dat grote bedrijven zoals Twitter en Facebook eindelijk eens afstappen van het beleid dat zij niet gaan over de inhoud, maar verantwoordelijkheid nemen voor wat er gedeeld wordt op hun platform. (...) En dat gaat voor mij, net zoals over het weren van kinderporno, het beïnvloeden van verkiezingen en het verwijderen van nepnieuws, ook over uitingen die voor heel veel mensen voelen als racistisch. Of ze nou door de poster zo bedoeld zijn of niet doet daarbij niet ter zake.” Joop_Daalder

