Maandag gaan de scholen weer open in het noorden. Zowel leerkrachten als leerlingen starten met een schone lei, maar er zijn ook zorgen over het coronavirus. Zijn de gebouwen wel goed geventileerd en is de kans op een uitbraak wel echt beperkt tot het minimum? Leerkrachten en leerlingen beginnen met gemengde gevoelens aan het nieuwe schooljaar.

Het ging de afgelopen week vooral over de ventilatie in gebouwen. De VO-raad kan met de huidige richtlijnen uit de voeten, maar heeft geen zicht op het aantal scholen dat hun ventilatiesysteem wellicht moet aanpassen.

"Op mijn school zijn de omstandigheden voor de verspreiding van het virus ideaal. Het is een slecht geventileerd monumentaal pand, de ramen kunnen slechts een klein beetje open. Leerlingen zitten op elkaar geplakt omdat de lokalen zo klein zijn", vertelt Lieke, docent op een middelbare school in Amsterdam.

"Ik heb getwijfeld of ik wel les wil geven, maar voor mij is het geen optie om dan maar niet te gaan werken. Ik ga gewoon voor de klas staan."

Ook docent Niels Lousberg staat binnenkort weer voor de klas. "Zorgen heb ik niet, al kan ik me voorstellen dat het voor oudere collega's wat lastiger is."

Een chaotisch begin

"Ieder mogelijke plek is voorzien van desinfecterende gel en we proberen op school zoveel mogelijk informatie te geven over hygiëne", voegt Lousberg er aan toe.

Op het Stellingwerf College in Oosterwolde, waar Damian Wierenga les heeft, worden bepaalde maatregelen getroffen. "Maandag moet ik mijn boeken ophalen, heb ik de kennismaking met mijn mentor en ontvang ik mijn rooster. Hiervoor is een tijdschema gemaakt en we moeten de boeken ophalen in de aula in plaats van een lokaal."

Andere leerlingen wachten ook in spanning af, zoals examenkandidaat Jordy Pouwels. "Het probleem is dat ik niet weet waar ik aan toe ben en ik verwacht dan ook een chaotisch begin van het schooljaar. Het is onduidelijk wat de coronaregels zijn op school en het gehele programma zal anders zijn dan we gewend zijn."

'Er is geen discussie'

Iedere school zal zijn eigen maatregelen treffen. Lieke laakt het besluit van het kabinet om de scholen 'zomaar' te openen. "De discussie wordt niet eerlijk gevoerd. Er is bij voorbaat al een besluit genomen - net als bij de mondkapjes - en het probleem wordt daardoor onder de tafel geschoven."

"Ik snap dat onderwijs belangrijk is en dat ze kinderen naar school willen sturen. Maar ik kan er slecht tegen dat de risico's zo gebagatelliseerd worden. achttienplussers worden aangesproken, maar de achttienminners, waar wij mee werken, worden zo in gevaar gebracht. Erken gewoon dat we straks onbeschermd in een behoorlijk riskante omgeving moeten werken."

"Er zijn leerlingen met ouders die tot de risicogroep behoren. Die zijn vaak tot nu toe extra voorzichtig geweest. Hoe moet dat straks als ze niet eens meer voorzichtig kunnen zijn?", vraagt Lieke zich af.

Lousberg: "Ik zal proberen afstand te houden, maar 1,5 meter bewaren op school is een utopie. Wij hebben op school twee kinderen met longproblemen. Als het voor hen niet fijn voelt om naar school te gaan, dan gaat dat altijd in overleg en moeten we zoeken naar oplossingen."

Dubbele gevoelens

"Ik leef hetzelfde toe naar dit schooljaar als andere jaren", zegt Wierenga. "Het is zeker oppassen, maar in de klas zitten mijn vrienden en ik in een klein groepje bij elkaar, omdat we elkaar in de vakantie ook al hebben gezien. Maar verder proberen we afstand te houden."

"Of ik zin heb in de start? Enerzijds wel, het is fijn om contact te leggen met klasgenoten en docenten, maar het blijft natuurlijk spannend met de huidige omstandigheden en de komende examens", sluit Pouwels af.