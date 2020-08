Maandag gaan de scholen weer open in het noorden. Zowel leerkrachten als leerlingen kunnen starten met een schone lei, maar er zijn ook zorgen. Kunnen de scholen wel open zonder beperkingen, ondanks de stijging van het aantal coronabesmettingen onder tieners? Werk jij of ben je een leerling op de middelbare school? Wij zijn benieuwd of jij bezorgd bent om de start van het nieuwe schooljaar of juist niet.