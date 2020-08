Tijdens een hittegolf verbruiken we meer water dan gebruikelijk. Dat komt omdat we veel drinken, vaker douchen en ook massaal zwembadjes vullen. Waterbedrijven waarschuwen dat er daardoor tijdelijk minder druk op het drinkwater kan komen te staan. Wij zijn benieuwd of jij je waterverbruik aanpast tijdens deze warme dagen of juist niet.

Douche jij door de hitte een keer extra op een warme dag om af te koelen, of vul je een badje met water? Koop je bijvoorbeeld een (bron)waterfles uit de supermarkt om de kraan minder te belasten? Laat in een reactie weten hoe jij omgaat met water tijdens tropische dagen en ga in discussie.