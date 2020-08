Ruim honderd leaserijders gaan vanaf 1 augustus testen welke invloed betalen per gereden kilometer heeft op hun autogebruik. Met deze test krijgen zij inzicht in wat ze zouden moeten betalen als ze per gereden kilometer werden afgerekend, terwijl ze nu een vast bedrag per maand kwijt zijn. Op ons reactieplatform NUjij reageerden leaserijders wisselend op deze nieuwe vorm van leasen.

Auto weg bij nieuwe regeling

Joost_Schravendeel: "Het zou voor mij ideaal zijn. Ik rijd bijna alleen maar zakelijke kilometers. Voor die paar extra ritjes per week heb ik een tweede auto, omdat ik netto dan minder kwijt ben."

"Met deze nieuwe regeling zou ik hoogstwaarschijnlijk een auto weg doen. Ik denk alleen wel dat collega's er flink van zouden balen die de leaseauto veel meer privé gebruiken, bijvoorbeeld voor vakanties."

'Een ramp'

Juanito: "Als inwoner van Nederland met een Duitse leasebak kan ik als ervaringsdeskundige zeggen dat dit een ramp is en geen invloed heeft op het privégebruik van die leasebak. Mijn bijtelling in Duitsland is afhankelijk van de verhouding zakelijke en privékilometers en daar houd ik ook een administratie voor bij."

"Dit zal geen invloed hebben op het privégebruik. Ik ervaar nu gemak, er is een gebrek aan goede alternatieven en alternatief vervoer is erg duur in vergelijking met de kosten voor privégebruik van een leasebak per kilometer."

"Het is een ramp, want de definitie tussen een zakelijke rit of privé is niet altijd even helder. Als ik naar de garage ga voor (verplicht) onderhoud aan de leasebak, is dat zakelijk of privé? Als ik bij terugkomst van een zakelijke afspraak in Frankrijk onderweg bij mijn ouders stop voor een kop koffie, wat is dan zakelijk en wat is privé? Alleen de vijf kilometer die ik wellicht omrij, of ineens de resterende 250 kilometer naar huis?"

"Ik vraag me af waarom dit wordt getest, terwijl we uit Duitsland zo gigantische datasets kunnen halen om hier naar te kijken."

Betalen voor gebruik van asfalt?

ReneS: "Dit is echt een flop van de hoogste orde. De praktijk zal uitwijzen dat we zometeen de over het algemeen nieuwere en schonere auto laten staan en dus ook geen kilometerheffing en bijtelling betalen. De andere privéauto (vaak ouder en dus vuiler) nemen we er dan bij om privé te gaan rijden, omdat dit veel goedkoper is. Het is echt een utopie dat mensen hierdoor spontaan het openbaar vervoer in kruipen."

"In België en Duitsland betaalt het buitenlandse vrachtverkeer honderden euro’s per jaar om gebruik te mogen maken van hun asfalt. Dit zou in Nederland volgens mij ook geen slecht idee zijn en veel meer zoden aan de dijk zetten."

‘Lang leve het thuiswerken’

Hansoli: "Sinds ik zelf mijn autokosten moet betalen, let ik er veel beter op de auto niet voor ieder wissewasje te gebruiken. Vaak ga ik niet op pad en probeer het online te regelen. Dat bespaart een hoop (reis)tijd en de klant is ook tevredener. Face to face afspraken leiden namelijk heel vaak tot een hoop onnodig geouwehoer. Net als vergaderen kun je dat eigenlijk missen als kiespijn, heeft deze coronacrisis bewezen. Lang leve het thuiswerken."

